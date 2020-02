Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) se va autosesiza după ce patronii brutăriei din Ditrău au anunţat, sâmbătă, că cei doi angajaţi sri-lankezi vor fi mutaţi într-o altă etapă a procesului de producţie.

„Astăzi, după declaraţia şi intenţia reprezentantului sau reprezentantei brutăriei de a modifica locul de muncă al celor doi brutari sri-lankezi de pe linia de producţie, la cuptoare, am propus Colegiului Director să demarăm o procedură de autosesizare, ceea ce se va întâmpla luni dimineaţă, sub aspectul unei presupuse fapte de discriminare pe criteriul de rasă, cetăţenie, respectiv religie. Apreciem că cei doi angajaţi au dreptul să lucreze şi să nu se accepte incitarea la ură din partea angajatorului, adică să sufere din cauza atitudinii locuitorilor din comuna în cauză”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele CNCD, Asztalos Csaba.

Acesta a precizat că mai există o sesizare la CNCD „împotriva primarului din Ditrău, cu privire la declaraţiile pe care le-a făcut în legătură cu situaţia din localitate”, plângere care a fost înregistrată vineri în instituţie, analizându-se posibilitatea transmiterii celor două sesizări la IPJ Harghita, care a deschis un dosar penal în acest caz.

„Vom face o analiză juridică şi (…) având în vedere că s-a deschis un dosar penal in rem la nivelul IPJ Harghita, vom analiza dacă avem obligaţia legală să transmitem şi aceste două dosare, adică plângerea şi autosesizarea, către IPJ Harghita, pentru a fi analizate în cadrul acelui dosar şi a se lua deciziile legale. De altfel, aşa se şi explică faptul că noi, raportat la faptele şi atitudinile locuitorilor din comuna Ditrău, nu am adoptat nicio autosesizare, pentru că noi am apreciat că sunt posibile fapte penale şi nu intră în competenţa de soluţionare a CNCD, ştiind şi informaţia că există un dosare deschis la nivelul IPJ Harghita”, a conchis Asztalos Csaba.

Cei doi muncitori sri-lankezi, angajaţi la brutăria din Ditrău, vor fi mutaţi într-o altă etapă a procesului de producţie a pâinii.

Directoarea fabricii de pâine, Köllő Katalin, a declarat sâmbătă că a primit mai multe semnale de la localnici legate de faptul că nu ar avea o problemă cu muncitorii sri-lankezi, dar nu vor ca aceştia să atingă pâinea.

„Propunerea noastră a fost ca cei doi brutari calificaţi să fie cuprinşi într-o altă etapă a producţiei şi deocamdată să ne ajute lângă cuptoare, iar ceilalţi cinci brutari (din Nepal – n.r.) cu care am făcut contracte nu vor fi aduşi decât dacă în următoarele şase luni nu vom putea să angajăm cinci brutari calificaţi dintre localnicii noştri (…) Principala probleme este că ei (localnicii – n.r.) nu vor să accepte că oameni dintr-o altă cultură să facă pâinea lor. De foarte multe ori au atacat faptul că ei nu au probleme cu persoanele respective, dar, totuşi, să nu atingă pâinea lor, a noastră”, a declarat Köllő Katalin.

