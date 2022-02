Spitalul Sanador are o capacitate de 413 paturi și deține unul dintre cele mai dotate blocuri operatorii din sistemul medical privat. Acesta a reprezentat o investiție de aproximativ 40 de milioane de euro. Familia Andronescu are o avere de aproximativ 51 de milioane de euro, lucru ce îi situează pe locul 137 în topul celor mai bogați oameni din România anului 2021.

Capital: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

Doris Andronescu: „Plecând de la experiența ca medic în sistemul public, am realizat că este mare nevoie de servicii medicale de calitate, pe care am încercat să le oferim prin înființarea SANADOR, în 2001. De la clinica în care am început, ne-am dezvoltat continuu, organic, deschizând noi clinici și laboratoare în București. În 2011, am inaugurat Spitalul Clinic SANADOR, cel mai mare spital clinic privat generalist din România. În 2018, am inaugurat Centrul Oncologic SANADOR, un centru complex,int spitalului. Am crescut organic an de an, devenind o referință pentru sistemul medical din România, prin foarte multă muncă, efort și dedicare.”

Capital: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

Doris Andronescu: „Permanent am investit în SANADOR. Anul acesta, am deschis Clinica SANADOR Floreasca, adresându-ne popula, oferind servicii medicale performante, ca de fiecare dată. Este vorba de o investiție substanțială, prin care asigurăm pacienților noștri cele mai moderne servicii medicale, cu o echipă de medici cu înaltă experiență. Calitatea este principalul obiectiv pe care îl are SANADOR în asigurarea serviciilor medicale. Investim în oameni, cea mai importantă resursă, dar și în tehnologie de ultimă generație, pentru a continua să oferim pacienților noștri accesul la cele mai bune servicii medicale, la ei acasă. Vom continua să creștem și să ne dezvoltăm organic, pentru că alegem sănătatea ca stil de viață.”

Capital: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță?

Dorin Andronescu: „Ne place ca sfârșitul de săptămână să-l petrecem la casa noastră de la țară, departe de agitația orașului. Călătoriile sunt ceea ce ne atrage cel mai mult în perioada vacanțelor.”

Capital: Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

Doris Andronescu: „Suntem în permanență implicați în diferite proiecte de responsabilitate socială, cu preponderență în proiecte strâns legate de activitatea medicală din SANADOR.

În acest sens, în urmă cu câțiva ani, am înființat Fundația SANADOR, un proiect creat din dorința de a susține cazuri medicale dificile ale unor persoane cu resurse modeste. Astfel, echipa de medici profesioniști și experimentați de la SANADOR își dedică priceperea și pregătirea acelor pacienți care au nevoie de intervenții chirurgicale și tratamente specifice atât de necesare pentru sănătatea lor. Spre exemplu, primul transplant hepatic din sistemul medical privat din România a fost realizat pro bono, în februarie 2020, la Spitalul Clinic SANADOR.”

Capital: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

Doris Andronescu: „Pandemia a venit cu o serie de provocări pentru SANADOR, inclusiv de ordin financiar, și a fost nevoie de o reorganizare rapidă a activității, pentru a putea continua să le oferim pacienților noștri servicii medicale de cea mai bună calitate, în deplină siguranță.

Inițial, o parte din personal a intrat în șomaj tehnic, având în vedere interdicțiile date de CNSU, de a mai oferi consultații în regim ambulatoriu, dar am ținut foarte mult ca ei să aibă în continuare siguranța locului de muncă, pentru că ținem foarte mult la colectivul nostru. Am luat decizia, în acea perioadă, pentru ca oamenii să nu fie afectați financiar, să completăm diferența până la salariul integral.

Întreaga serie de acțiuni și decizii luate de SANADOR în contextul pandemiei cu noul coronavirus a avut în permanență în focus siguranța pacienților și a echipei medicale.”