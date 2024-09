Lucescu a spus că atunci când era jucător se concentra întotdeauna la meci.

„Nu am fost un jucător foarte rapid. Din punct de vedere tehnic mi-am perfecționat la maxim centrările. Dar cel mai important lucru a fost că am gândit întotdeauna jocul. Îmi analizam adversarii ceilalți. Asta m-a și ajutat pe urmă să devin antrenor. Niciodată nu am mers doar pe inspirație.

Până la urmă și asta e o problemă care face ca un jucător talentat să devină un jucător foarte bun. Trecerea lui de la starea de inspirație instinctuală și dribling la o stare de creație. Să devină dintr-un om instinctual unul creativ”, a spus acesta.