Ce diferență de vârstă există între Mihai Rait și soția sa?

Mihai Rait, actorul de comedie care îl interpretează pe Dorel din „Las Fierbinți”, a vorbit despre soția sa și despre cum merge mariajul lor, în contextul în care între ei există o diferență mare de vârstă. Mai precis, actorul de comedie este mai mare cu 14 ani decât nevasta sa.

Cei doi s-au cunoscut accidental, când el avea 37 de ani, iar ea doar 23 de ani. La trei luni distanță, Mihai Rait și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie, fiind convins că vor avea un viitor frumos împreună. Spre deosebire de alte cupluri, pe ei diferența mare de vârstă nu i-a afectat deloc.

„Avem 7 ani de căsnicie și nu am avut hopuri. Nu are nicio legătură vârsta pentru mine. Astea sunt niște preconcepții, nu știu cine le-a făcut, cine le-a gândit. Eu nu cred că trebuie să fii mai matur sau mai puțin matur să faci mai bine sau mai puțin bine lucrurile. Nevastă-mea este foarte matură, a fost matură de când ne-am cunoscut.

Avea 23-24 de ani și mi s-a părut foarte matură, de aceea am rămas cu ea. Dacă era o femeie care nu avea nimic în cap, eram la modul: ”Ok, lăsați că poate mai trag un loz”, dar uite că l-am tras pe ăsta câștigător din prima și e foarte bine, ne înțelegem de minune și nu am avut by the way niciun hop până acum și sper să nu am”, a explicat, miercuri, Mihai Rait într-un interviu acordat pentru revista „glossy” pentru femei Unica.

Cu ceva timp în urmă, Mihai Rait a spus că are parte de multă înțelegere din partea soției sale, mai ales în ceea ce privește programul haotic pe care îl are prin prisma profesiei sale și a celebrității mari.

„E ca o icoană. Bunătatea, sufletul mare pe care îl are, e foarte înțelegătoare cu mine. Am realizat în ăștia patru ani în care suntem împreună că trebuie să fii foarte înțelegător cu mine, mai ales cu lipsa de acasă, programul meu haotic.

Nu am știut din prima că ea e aleasa, deși la trei luni de relație am cerut-o. La sfârșitul primei săptămâni de relație i-am spus ‘Te iubesc, lucru care nu prea se întâmplă. Ea s-a speriat când am cerut-o, să vă zic, ca a fost rapid. Am ales bine, oricum. Ea o să rămână până la final. E diferență de 14 ani între noi doi. La noi nu se simte”, a explicat el într-o emisiune TV de pe PRO TV.