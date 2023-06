Mihai Rait, actorul care îl interpretează pe Dorel în serialul “Las Fierbinți“ de pe Pro TV, a povestit într-un interviu că s-a confruntat cu o afecțiune care poate deveni uneori periculoasă.

El a precizat că, atunci când a fost copil, a suferit de somnambulism, subliniind că această perioadă a durat câțiva ani.

“Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase“, a povestit acesta.

Mihai Rait povestește cum alerga prin curte noaptea

Cunoscutul actor a mai spus, în cadrul interviului, că alerga și prin casă și prin curte în timpul nopții.

De asemenea, el a mai povestit că a fost un moment în care, în timp ce era somnambul, a luat un cuțit și voia să taie găini.

“Alergam prin casă şi prin curte noaptea. În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: „Mamaie, adu bre găina să o tai. Îţi dai seama cum a fost!”, a mai spus acesta.

Mihai Rait trăiește o adevărată poveste de dragoste cu soția sa, Ana Maria

În prezent, îndrăgitul actor trăiește o adevărată poveste de dragoste cu soția sa, Ana Maria. Invitat la un moment dat într-o emisiune televizată la Pro TV, Mihai Rait a povestit cum s-au cunoscut.

„La vreo săptămână, la o discuție pe Facebook, am realizat că noi stăteam unul al complexul A și unul la B. Stăteam singur în complex și mă uitam că, ia uite, suntem vecini. Nu știu cum am reușit să o cuceresc. Eu sunt deschis cu toată lumea, în toate tipurile de relații. Ăsta sunt, ăsta mă cheamă.

La început am fost și eu mai drăguț, ca toată lumea, după iese prostul din tine. Te plictisești la un moment dat cu omul care nu arde în niciun fel. Ea e o persoană candidă.”, precizează actorul.

El a continuat prin a povesti că are parte de multă înțelegere din partea soției sale, mai ales în ceea ce privește programul haotic pe care îl are prin prisma profesiei.

„E ca o icoană. Bunătatea, sufletul mare pe care îl are, e foarte înțelegătoare cu mine. Am realizat în ăștia patru ani în care suntem împreună că trebuie să fii foarte înțelegător cu mine, mai ales cu lipsa de acasă, programul meu haotic.

Nu am știut din prima că ea e aleasa, deși la trei luni de relație am cerut-o. La sfârșitul primei săptămâni de relație i-am spus ‘Te iubesc, lucru care nu prea se întâmplă. Ea s-a speriat când am cerut-o, să vă zic, ca a fost rapid. Am ales bine, oricum. Ea o să rămână până la final. E diferență de 14 ani între noi doi. La noi nu se simte, a spus Mihai Rait la Pro TV.