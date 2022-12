Fiul unei cântărețe celebre a fost găsit mort în casa sa! Avea 62 de ani. Medicii nu au putut face nimic

Nora Tinei Turner a postat vineri un omagiu emoționant pentru soțul ei, după ce s-a aflat că acesta a fost găsit mort în fața casei sale din Los Angeles.

Ronnie Turner ar fi fost găsit fără reacție de către vecini, ale căror eforturi de a-l resuscita nu au avut succes, conform informațiilor publicate de TMZ și preluate de dailymail.co.uk.

Cauza morții nu a fost anunțată și rămâne neclar dacă decesul său a avut legătură cu diagnosticul anterior de cancer

Faimoasa sa mamă, în vârstă de 83 de ani, nu a comentat încă moartea sa. Totuși, soția sa, Afida, a postat un omagiu pentru regretatul ei soț, împărtășind fotografii din momentele pe care le-au petrecut împreună.

„Am făcut tot ce am putut până la capăt de data aceasta. Nu am reușit să te salvez”, a scris ea.

Amintim că moartea lui Ronnie Turner vine la doar patru ani după ce fiul mai mare al cântărețului, Craig, s-a împușcat mortal în iulie 2018. Poliția ar fi fost chemată prima dată la locuința lui Ronnie joi dimineață, când o persoană a sunat pentru a anunța că acesta se chinuia să respire în fața casei lor din Los Angeles.

Paramedicii s-au grăbit apoi să ajungă la locuința din San Fernando Valley, unde au găsit trecători care încercau să îl resusciteze. Potrivit sursei menționate, eforturile lor au eșuat, iar Ronnie a fost declarat mort la fața locului.

Mesajul transmis de soția sa

De asemenea, soția sa a postat vineri un omagiu pentru regretatul ei soț, pe care l-a numit „un adevărat înger”, cu un „suflet imens”. Ea a spus că era „cel mai bun prieten al ei”.

„Te iubesc pentru acești 17 ani. Te iubesc pentru acești 17 ani. Este foarte, foarte, foarte, foarte rău, sunt foarte supărată. Este o tragedie, cu fratele tău Craig și tatăl tău Ike Turner și Aline”, a scris ea, în timp ce i-a urat „să se odihnească în Paradis”.

„Atât de nedrept”, a conchis ea.

Cuplul s-a căsătorit în 2007, după ce Ronnie s-a făcut remarcat jucând alături de mama sa în filmul biografic din 1993 „What’s Love Got To Do With It”, care spunea povestea vieții ei.