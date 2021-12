Grace Mirabella, care a ocupat funcţia de redactor-şef al influentei reviste de modă Vogue, a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, realatează Vogue.

Responsabilă de revista proeminentă pe tot parcursul anilor ’70 şi cea mai mare parte a anilor ’80, Mirabella a murit joi, potrivit Vogue.

Grace Mirabella a avansat în ierarhia revistei, în anii ’60 fiind asistenta precedentului redactor-şef al Vogue, Diana Vreeland, pe care a înlocuit-o în anul 1971. În 1988, a fost la rândul său înlocuită de Anna Wintour, cea care ocupă şi în prezent funcţia de redactor-şef al revistei Vogue.

Mai târziu, ea a fondat o altă revistă, Mirabella, în 1989 cu Murdoch Magazines. Revista s-a adresat femeilor care erau interesate de cultură și de călătorii la fel de mult ca modă și design.

Ascensiunea Vogue în perioada lui Grace Mirabella

Grace Mirabella s-a născut pe 10 iunie 1930 în Maplewood, New Jersey, în Statele Unite

În timpul mandatului său de 17 ani ca redactor de top la Vogue, Mirabella a fost apreciată pentru schimbarea direcției revistei pentru a se adresa mai mult femeilor care lucrează. Revista a adăugat secțiuni despre artă, fitness, sănătate și frumusețe, în plus față de accentul puternic pe modă. În perioada ei ca redactor, tirajul lui Vogue s-a triplat. În timpul mandatului Mirabellei, Vogue a devenit o mare putere, iar circulația sa a urcat de la 400.000 în 1971 la 1,2 milioane.

Pe măsură ce lumea modei a trecut printr-o altă schimbare la mijlocul și sfârșitul anilor 80, Mirabella a fost înlăturată și înlocuită de Wintour.

Mirabella și-a făcut loc în lumea modei în ciuda faptului că s-a născut din părinți imigranți italieni în Newark, New Jersey, la începutul secolului al XX-lea.

În biografia ei din 1995, In and Out of Vogue, ea a descris locul ei de naștere ca un „oraș al luptătorilor care se trag din enclavele de imigranți.”

Mirabella a absolvit Skidmore College din Saratoga Springs, New York, în 1950, înainte de a-și lua un loc de muncă la Macy’s. De asemenea, ea a lucrat pentru scurt timp la Saks Fifth Avenue, înainte de Vogue.