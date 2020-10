Doliu uriaș în presă! A murit una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România: Ramona Feraru.

„Îmi este greu sa anunț iarăși dispariția unui vechi jurnalist. Ramona Feraru a încetat din viață. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace!”, a scris jurnalistul Petrişor Cană pe Facebook.

Într-o intervenţie la România TV, Petrişor Cană a oferit primele detalii despre decesul colegei de breaslă. „Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească în pace! E încă o zi tristă pentru presa românească. Am aflat cu stupoare vestea de la prietenul ei şi am început să sun… Sunt chiar aici la locuinţa ei. Deocamdată sunt poliţiştii, medicul care a îngrijit-o în ultimele clipe şi probabil că urmează să vină şi cei de la IML. Ştiu că nu se simţea bine, slăbise în ultima vreme, iar ultimul telefon pe care l-a dat l-ar fi dat medicului”, a povestit Petrişor Cană.

Ea a lucrat la multe trusturi de presă din România, precum Evenimentul Zilei, Curentul și Gândul. Timp de 15 ani a fost reporter la Realitatea TV. În prezent lucra la Puterea.ro.

Ramona Feraru a murit la doar 55 de ani, iar pe rețelele de socializare ale jurnalistei au început să fie numeroase mesaje de tristețe și de condoleanțe.

Potrivit unor informații, Ramona Feraru Kim ar fi decedat în această dimineață, în urma unor complicații respiratorii.

„Am avut bucuria sa lucrez in ultimele luni alături de Ramona Feraru ,Redactor Șef al Jurnalului de opinie Patria Română, o veche și mare jurnalistă. Astăzi a fost gasită fără viață in apartamentul ei, in pat de câțiva apropiați care s-au autosesizat de lipsa ei și au spart usa de la casa. Această veste m-a cutremurat, pentru ca in ultimele luni m-a sunat des in legătura cu articolele jurnalului de opinie la care lucram alături de ea. Cu părere de rău, Sincere condoleanțe familiei! Redacția Patria Română, si Directorul Jurnalului Bartolomeu Constantin F. Savoiu sunt alături de familie în această suferință”, a scris Alfonso Rafael.