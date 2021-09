Este doliu în lumea sportului!

Ciclismul mondial îl plânge pe fostul rutier Chris Anker Sorensen. Danezul a încetat din viaţă, sâmbătă, la numai 37 de ani, în urma unui accident rutier.

Fostul sportiv, retras din activitate în anul 2018, se afla în Belgia, unde făcea o călătorie pe bicicletă în nordul ţării, atunci când a fost lovit de o maşină. Din păcate, rănile sale au fost prea grave, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa.

Chris Anker Sorensen urma să fie comentator la Campionatele Mondiale pe șosea din Flandra, care vor avea loc în perioada următoare, potrivit L’Equipe.

“Cu mare tristețe am aflat de moartea bunului nostru coleg Chris”, a anunţat, în direct, un crainic al postului TVR2 Sport.

Cariera lui Chris Anker Sorensen s-a întins pe 13 ani, între anii 2005 şi 2018. O importantă parte a acestei perioade a fost petrecută la echipa CSC.

Sportivul a câştigat titlul naţional în Danemarca în 2015, precum şi o etapă la Giro d’Italia în 2010. El a terminat Turul Franţei pe poziţia a 14-a, în 2021, şi a primit atunci premiul pentru combativitate din partea organizatorilor. Sorensen a participat la 12 ediții de Grand Tour.

Şi Federaţia Internaţională de Ciclism a postat un mesaj pe contul oficial de Twitter, în care deplânge această pierdere tragică.

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.

Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi

— UCI (@UCI_cycling) September 18, 2021