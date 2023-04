Renumitul director muzical Seymour Stein, care a propulsat carierele unor artiști legendari precum Madonna, Talking Heads și Ramones și i-a adus în SUA pe Cure, Depeche Mode și Smiths, a murit la vârsta de 80 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul.

Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat pentru Variety că Stein a decedat duminică dimineața în Los Angeles.

Stein a cofondat casa de discuri Sire Records și a încurajat diverse talente, de la pop la punk și new wave, printre care se numără Lou Reed, The Pretenders, Aphex Twin și mulți alții. Stein și-a câștigat titlul de rege al pop-ului anilor ’80 și a continuat să călătorească în lume în căutarea de noi talente până la vârsta de 70 de ani.

Seymour Stein și-a început incursiunea în industria muzicală la 13 ani

Seymour Steinbigle, care s-a născut în Brooklyn în 1942, și-a început incursiunea în industria muzicală la frageda vârstă de 13 ani, scriind recenzii pentru revista Billboard. S-a alăturat apoi renumitei case de discuri King Records în 1961, care găzduia artiști proeminenți din domeniul R&B și country, precum James Brown.

Ulterior, s-a mutat la New York pentru a lucra la Red Bird Records până în 1966, unde a co-fondat Sire Records în Manhattan împreună cu producătorul și compozitorul Richard Gottehrer. Primele lansări ale Sire au constat în primele piese de blues ale Fleetwood Mac și Chicken Shack, cu cântăreața Christine Perfect, care s-a căsătorit mai târziu cu basistul Fleetwood Mac, John McVie. În 1974, Gottehrer a părăsit casa de discuri pentru a se concentra pe producție, iar Stein a cutreierat cluburile din New York în căutare de talente excepționale.

I-a văzut pe Ramones repetând în 1975, la recomandarea soției sale Linda, iar Sire a lansat albumul de debut autointitulat al acestora în anul următor, urmat de următoarele zece albume, Linda devenind managerul lor. Talking Heads, care a fost una dintre trupele de deschidere ale Ramones, a semnat, de asemenea, cu Sire și a devenit una dintre cele mai de succes trupe ale casei de discuri, lansând nouă albume de platină și de aur în unsprezece ani.

Madonna, cel mai mare succes al lui Seymour Steinbigle

În 1978, Warner Bros. a cumpărat Sire, iar în următoarele două decenii, casa de discuri a semnat cu o gamă variată de artiști, printre care Replacements, Echo & the Bunnymen, Madness, Undertones, The Smiths, Morrissey ca artist solo, Brian Wilson, Kd Lang, Seal, Wilco, Ice-T, Lou Reed, Everything But the Girl, My Bloody Valentine și trupa australiană The Saints.

Cu toate acestea, cel mai important triumf comercial al lui Seymour Stein a fost semnarea contractului cu Madonna la Sire, după ce a auzit demo-ul ei pentru „Everybody” în timp ce se recupera după o operație pe cord deschis și a chemat-o pe patul său de spital.

Stein a încheiat un contract de 45.000 de dolari cu artista în devenire pentru trei single-uri, cu opțiune pentru un album. Madonna a ajuns să vândă peste 64 de milioane de albume numai în SUA, cu trei albume No.1, zece single-uri No.1 și 23 de hituri în top 10 sub sigla Sire, înainte de a-și lansa propria casă de discuri în 1992, scrie The Guardian.