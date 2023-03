Decesul omului de afaceri Rudel Obreja a lăsat multă durere, iar printre persoanele publice care au lăsat mesaje emoționante pentru fostul pugilist se numără și celebra impresară Anamaria Prodan. Ea a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Rudel Obreja.

Rudel Obreja a decedat pe 12 martie

Rudel Obreja a murit, duminică, 12 martie, anunțul fiind făcut de Liga Profesionistă de Box. Mai multe persoane cunoscute de la noi au postat mesaje emoționante pentru fostul pugilist, printre acestea numărându-se și Anamaria Prodan.

Pe Instagram, impresara a postat o poză cu fostul pugilist și a lăsat și câteva cuvinte de adio, în care își exprimă durerea cauzată de pierderea fostului președinte al Federației de Box. „Drum lin, Rudy. Tu vei rămâne o stea forever în inimile noastre”, a scris Anamaria Prodan, pe contul său de Instagram.

Elena Udrea a venit cu un mesaj de adio

Fostul pugilist s-a luptat de mai mult timp cu cancerul, iar în ultima perioadă, starea sa de sănătate s-a tot agravat. În urmă cu aproximativ un an, Rudel Obreja a fost eliberat din închisoare, fiind judecat în dosarul „Gala Bute”, pentru a se putea trata.

Și Elena Udrea a postat un mesaj de apreciere față de Rudel Obreja, moment în care spune că problemele de sănătate ale fostului pugilist s-au agravat, după ce a fost închis.

Mai mult decât mult, fostul ministru susține al Turismului că Rudel Obreja a intrat nevinovat în arest, fiind de părere că a fost un om cinstit și că a trecut prin nenumărate chinuri în perioada petrecută în închisoare.

„A murit Rudel Obreja! Fara indoiala ca boala lui s-a declansat din cauza hartuirii, timp de 8 ani, in dosarul “Gala Bute”. A fost arestat de trei ori in acest timp ca si mine, ultima data pe 7 aprilie anul trecut. Reincarcerarea a fost un soc pentru el. Nu se astepta ca decizia CCR sa nu fie respectata. A intrat in puscarie sanatos, insa epuizat sufleteste de atata nedreptate. Suferinta pentru copiii mici si sotia care-l asteptau acasa, asa cum povesteste cel cu care a fost inchis de fiecare data, a pricinuit declansarea acestei boli crunte”, a scris Elena Udrea, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.