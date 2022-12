Stan Sava, creatorul celebrului program informatic de contabilitate Sava, a decedat, la vârsta de 76 de ani. Programul de contabilitate pe care l-a creat era folosit de majoritatea firmele de profil din Buzău. Informaticianul făcea parte din generația de aur a angajaților de la fostul Centru de Calcul.

Anunțul tragic a fost făcut de profesorul universitar Bocu Dorin, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Un important informatician s-a stins din viață

„UN OM PE CALE DE A DEVENI AMINTIRE

Tot felul de întâmplări se petrec în împărăția online-ului. Unele întâmplări sunt reflexia subiectivă a vieții oamenilor. Adeseori, există și întâmplări care arată lipsa noastră de însemnătate, odată ce sufletul nostru își ia la revedere de la trupul, în care zarurile universului i-au îngăduit popas.

Tatăl meu a avut o soră, Matilda. Din căsătoria Matildei cu Sava Stan, senior, a venit pe lume, în 22 Noiembrie 1946, Sava Stan, junior. Așa începe biografia telegrafică a lui Sava Stan Junior, vărul meu bun, de care m-au legat multiple afinități. M-au legat, pentru că, odată cu dispariția lui bruscă dintre cei vii, toate amintirile care mă legau de el, își schimbă înfățișarea.

De la el, am învățat bazele deductive ale matematicii. De bunăvoie și nesilit de nimeni. De la el, am ciupit câte ceva despre rostul omului pe pământ. Lecția omeniei, pe care mi-a predat-o, ani la rând, fără obstinație, a lăsat urme adânci în sufletul meu. Între noi, existau și deosebiri. Niciodată nu au reușit să influențeze negativ prietenia care ne lega. O prietenie aspră, pentru că amândoi am evitat lacrimile, când am fost încolțiți de disprețul fără limite al morții în călătoria ei neîntreruptă printre oameni.”, a scris profesorul.

Putea să ajungă academician

„O minte ascuțită, iscoditoare. Într-o lume mai dreaptă, putea să ajungă academician. Știa multe despre lume și îi plăcea să impărtășească din înțelepciunea lui originală. Bunul simț nu-mi îngăduie să fac alte conexiuni.

Vărul meu, în care am văzut un model de urmat, este pe cale de a deveni amintire. O amintire care va rămâne vie în sufletul meu, ale cărui limite îmi sunt cunoscute. Important este că îmi dau silința ca aceste limite să nu provoace daune prea mari altor suflete.

Nu am vorbit niciodată cu el despre Dumnezeu. Nu știu ce urare să-i fac, acum, la plecare. Mai bine tac, și în această privință. Sunt sigur, că își va găsi calea către lumina deplinei izbăviri de colbul viu colorat și imprevizibil în manifestări, al vieții pământești. Căci dacă el nu, atunci cine?.”, a scris profesorul universitar Bocu Dorin pe Facebook.