Doliu în lumea filmului! O legendă a comediei muzicale s-a stins din viață la 91 de ani

Legenda comediei muzicale, Stephen Sondheim, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, anunță The New York Times, care mai scrie că acesta a murit la domiciliul său din Roxbury (Connecticut, SUA), după ce a sărbătorit Ziua Recunoștinței cu prietenii săi.

Presa internațională amintește că Stephen Sondheim a fost format de tânăr de către maestrul comediei muzicale Oscar Hammerstein („Show Boat”) și că la doar 25 de ani a fost angajat să scrie textul pentru clasicul „West Side Story”, acesta reprezentând și primul său pectacol pe Broadway, mai târziu adaptat pentru ecran.

Stephen Sondheim, unul dintre cei mai mari compozitori de comedie muzicală

Născut la 22 martie 1930, la New York, el a fost considerat drept unul dintre cei mai mari compozitori de comedie muzicală şi a fost perceput intelectual de gen, pentru că prefera teatrul de artă divertismentului atât de răspândit pe Broadway.

A lucrat în special la „Sweeney Todd”, „Gypsy”, „Sunday in the Park with George”, „A Little Night Music”, în calitate de compozitor sau textier.

De-a lungul carierei sale, acest gigant al Braodway-ului a câştigat opt premii Grammy, la fel de multe Tony, un Oscar şi un premiu Pulitzer.

Stephen Sondheim, ai cărui părinţi au lucrat în modă, a fost pasionat de teatrul muzical din copilărie. După ce a lucrat în televiziune sau a scris cuvinte încrucişate pentru New York Magazine, datorită „West Side Story” a dobândit gloria.

A primit medalia prezidențială a Libertății

În 2015, Barack Obama, pe atunci preşedinte al Statelor Unite, i-a atribuit medalia prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă.

„Stephen a reinventat comedia muzicală americană”, a spus Barack Obama. „Muzica sa este atât de frumoasă, cuvintele atât de exacte încât chiar şi atunci când expune imperfecţiunile vieţii de zi cu zi, le transcende”.

Mai mulți actori și artiști au avut mesaje cu privire la trecerea sa în neființă

„Să-i mulţumim Domnului că Sodheim a trăit până la 91 de ani şi a avut timp să scrie o muzică atât de minunată şi texte excelente! Să se odihnească în pace”, a salutat Barbra Streinsand, simbol al cântecului, într-un mesaj pe Twitter alături de o fotofrafie cu ei doi.

Actriţa şi cântăreaţa Anna Kendrick a deplâns o „pierdere teribilă”. „Să interpretez operele sale a fost unul dintre cele mai mari privilegii ale carierei mele”, a reacţionat ea pe Twitter.

Actorul Hugh Jackman şi-a exprimat recunoştinţa. „Din când în când, cineva schimbă fundamental un gen artistic complet. Stephen Sondheim era o astfel de persoană”.

Cu câteva zile înainte de moartea sa, respectatul artist a spus într-un interviu pentru The New York Times că a fost „norocos”, încântat să-şi vadă spectacolele jucându-se de multe ori.