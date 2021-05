Este doliu în lumea actorilor de la Hollywood! Mark York a încetat din viaţă la vârsta de numai 55 de ani.

Actorul este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Billy Merchant din celebrul sitcom american “The Office”, care a rulat pe micile ecrane timp de 9 sezoane.

Mark York a încetat din viaţă pe data de 19 mai la Miami Valley Hospital, însă informaţia abia acum a apărut în presă. El a murit “în urma unei boli scurte și neașteptate”, după cum scrie în necrologul său.

În anul 1988, actorul a suferit o paralizie parţială în urma unor leziuni la coloană provocate de un accident rutier. El declara apoi că misiunea sa este de a prejudecăţile de la Hollywood cu privire la persoanele aflate în scaunul cu rotile.

În afară de rolul din “The Office”, Mark York a mai apărut şi în “CSI: New York”, “Passions” sau “8 Simple Rules”. În CV-ul său regăsim şi un mic rol în filmul “Artificial Intelligence”, regizat de Steven Spielberg, relatează People.com.

“Mark putea recita din memorie foarte multe replici din filme și putea să-ți spună ce actori au jucat în diferite filme (…) A petrecut mulți ani trăind în California, unde a avut parte multe momente frumoase, urmărindu-și oportunitățile carierei de actor”, au mai scris apropiaţii săi în necrolog.

În afară de pasiunea pentru actorie, Mark York era şi inventator, el obţinând două patente pentru invenţiile sale în ultimii ani.

Actorul deţinea şi trei diplome de masterat în psihologie, sociologie și asistență socială în cadrul Universității Anderson din Indiana.

Doi dintre colegii săi de pe platourile de filmare ale serialului “The Office” au reacţionat pe Twitter la auzul veştii tragice.

“A fost un om extraordinar, o forță pozitivă și un actor dinamic. Ne vei lipsi”, a scris Rainn Wilson, interpretul personajului Dwight Schrute.

“Mark a fost un om minunat și a fost o plăcere să colaborez cu el. Era foarte amuzant de fiecare dată. Transmit multă dragoste familiei sale”, a fost mesajul emoţionant transmis şi de Jenna Fischer, interpreta secretarei din birourile de la Dunder Mifflin, Pam Beesly.

