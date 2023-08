Tragedie în lumea presei! Katheryn Hoedt, o producătoare de știri din California, s-a stins din viață pe data de 12 august, după ce a căzut 10 metri în gol de pe un leagăn legat cu frânghie la înălțime, în zona lacului Folsom. „Katie”, cum era numită de către prieteni, avea numai 23 de ani.

Katie a absolvit Facultatea din New York și lucra în redacţia KCRA din octombrie 2022. Aceasta era producător în cadrul unei emisiuni matinale și, spun colegii săi, “aducea îmbunătăţiri neaşteptate, avea o personalitate vibrantă şi un entuziasm nemărginit, pe lângă râsul contagios”, mărturiseşte Derek Schnell, director de ştiri la KCRA, relatează Mirror.

„Nu-mi vine să cred că este real, ştii…era o rază de soare, o lumină strălucitoare. Am încercat să lucrez astăzi şi efectiv nu am putut pentru că ştiam că n-o să mai primesc niciun apel de la Katie şi că nu mă va mai suna vreodată şi că va trebuie să mă obişnuiesc cu treaba asta. Nu mă voi obişnui niciodată”, a declarat Beth, mama lui Katie.