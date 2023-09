Bob Barker a fost unul din simbolurile televiziunii din SUA, timp de o jumătate de secol – mai întâi ca gazdă a emisiunii „Truth or Consequences”, din 1956 până în 1974 și, începând din 1972, la „The Price Is Right”. Și-a început maratonul de 35 de ani în lumea televiziunii ca și concurent al emisiunii „The New Price Is Right”, așa cum era cunoscut show-ul la acea vreme.

Apoi și-a făcut debutul la CBS în versiunea revizuită și modernizată a originalului „The Price Is Right”, care a fost difuzat din 1956 până în 1965. De asemenea, a fost gazda unei versiuni săptămânale, pe timp de noapte, din 1977 până când a fost anulată, în 1980, notează The St Kitts Nevis Observer.

Cu aproape un deceniu înainte de a se pensiona în anul 2007, Bob Barker a estimat că, în timpul în care a fost prezentator al emisiunii, peste 40.000 de concurenți au ascultat apelul familiar al crainicului ”Come on down”, și a oferit aproximativ 200 de milioane de dolari în premii mici și mari, de la prosoape de plajă la Buick-uri, celor care ghiceau prețurile diferitelor obiecte.

A câștigat 14 premii Daytime Emmy ca gazdă a emisiunii „The Price Is Right”

Barker a câștigat 14 premii Daytime Emmy ca gazdă a emisiunii „The Price Is Right” și alte patru ca producător executiv (precum și un Emmy pentru întreaga activitate în 1999). El declara într-un interviu că show-ul din SUA a rezistat atât de mult, deoarece „toate jocurile noastre se bazează pe prețuri și toată lumea se poate identifica cu asta”.

A adăugat că el nu a știut niciodată prețul niciunui produs și că, dacă ar ajunge ca și concurent la o astfel de emisiune, ar fi „un eșec total”.

Apărător convins al drepturilor animalelor

Barker era cunoscut și pentru dedicarea sa față de cauza drepturilor animalelor. A renunțat la funcția de maestru de ceremonii atât pentru concursurile Miss USA, cât și pentru Miss Univers în 1988, deoarece acestea ofereau haine de blană drept premii.

De asemenea, a protestat împotriva maltratării animalelor de către dresorii lor, pe platourile de filmare ale diferitelor producții și emisiuni de televiziune. El încheia fiecare ediție a emisiunii „The Price Is Right” spunând: „Ajută să controlezi populația de animale de companie. Du-ți animalul de companie la sterilizat.”

Acuzat de una din „Barker’s Beauties” de hărțuire sexuală

Pentru mulți telespectatori, emisiunea prezentată de el a fost, după cum afirma un critic, printre ultimele „insule ale sănătății” din lumea televiziunii. Această imagine a fost contestată în 1994, când Dian Parkinson, care timp de aproape 20 de ani a fost una dintre fetele numite ”Barker’s Beauties”, al cărei rol era de a afișa premiile, l-a dat în judecată pe Bob Barker pentru hărțuire sexuală.

Parkinson, care a părăsit emisiunea cu un an înainte, a spus că a făcut sex cu Barker pentru că a crezut că-și va pierde slujba dacă nu o face. Barker a recunoscut că au avut o relație, timp de câțiva ani, începând din 1989, dar a insistat că aceasta a fost una consensuală. Parkinson și-a retras plângerea în 1995 pentru că, spunea ea, îi lipseau atât rezistența emoțională, cât și banii necesari pentru a continua procesul.