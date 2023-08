Este vorba despre actrița americană Linda Haynes, cunoscută pentru rolurile din „Rolling Thunder” și „Brubaker”. Potrivit informații din necrolog, aceasta a murit „în pace, cu familia alături” pe 17 iulie, în orașul Summerville din Carolina de Sud.

Familia actriței nu a oferit informații despre cauza morții, însă fiul ei a transmis că s-a temut mereu de acest moment, conform The Hollywood Reporter.

Familia actriței este în doliu după tragicul eveniment

„Fiind unicul ei copil, m-am temut toată viața mea de acest moment. Îmi găsesc liniștea știind că mama mea s-a stins în pace și a avut cea mai frumoasă viață în ultimii ani împreună cu nepoții ei și cu mine. O să ne fie enorm de dor de ea”, a scris fiul ei Greg Sylvander, într-un mesaj publicat vineri pe Facebook.

Născută pe 4 noiembrie 1947, în Miami, Florida, Linda Haynes și-a făcut debutul în actorie ca Dr. Anne Barton în filmul „Latitude Zero” din 1969. Dar cele mai notabile roluri ale ei au fost Linda Forchet în thrillerul psihologic „Rolling Thunder” din 1977, alături de William Devane și Tommy Lee Jones, precum și Carol în „Brubaker” din 1980, care i-a avut în distribuție și pe Robert Redford și Morgan Freeman.

În perioada petrecută în industrie, regretata actriță a jucat și în „Human Experiments”, „The Drowning Pool”, „The Nickel Ride” și „Coffy”, dar și în seriale TV, printre care se află și „This Is the Life”, „My Three Sons” și „Room 222”.

Linda Haynes a fost foarte apreciată pentru rolurile ei

Amintim că Linda Haynes a fost foarte apreciată pentru rolurile ei. De exemplu, renumitul Quentin Tarantino a spus că Linda Haynes își interpreta rolurile în cel mai natural mod.

„Linda Forchet este personajul meu feminin preferat într-un film de Paul Schrader… are acel aspect pe care l-a obținut Ava Gardner, știi tu, cu o înfățișare de tip „blousy”, dar Ava a avut nevoie de ani de zile pentru a o face, iar Linda Haynes a făcut-o în mod natural. Și o spun în sensul bun al cuvântului”, a spus Quentin Tarantino.

Tarantino a spus și că „Rolling Thunder” este unul dintre filmele sale preferate, numindu-l „filmul care m-a făcut să încep să mă iau în serios ca și critic de film”. Cineastul a creat chiar și o companie de distribuție de scurtă durată numită Rolling Thunder Pictures.