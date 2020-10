Conform anunțului, este vorba despre o angajată de la Biroul Runos al Spitalului Judeţean Braşov.

„Va anuntam cu tristete ca Uniunea TESA a inregistrat primul deces in randul sindicalistilor sai, in lupta cu Covid 19. Este vorba de colega noastra Gabriela Iliescu din cadrul biroului Runos de la Spitalul Judetean Brasov care a plecat dintre noi la doar 49 de ani, rapusa de Covid 19. A lasat in urma o fata de 18 ani, o familie indurerata.

Gabita era membu al Sindicatului TESA din SJU BRASOV, afiliat Uniunii TESA. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

Inmormantarea va avea loc astazi .

In prezent intregul birou RUNOS de la SJU Brasov este in izolare. 7 colege au fost testate pozitiv cu Covid 19 insa sunt asimptomatice”, a anunţat, luni, Uniunea TESA din Sănătate pe Facebook.

Şapte angajate au fost testate pozitiv

În prezent întregul birou RUNOS de la SJU Braşov este în izolare. Şapte angajate au fost testate pozitiv cu Covid 19, însă sunt asimptomatice. Sindicaliştii TESA atrag atenţia că angajaţii din sector nu beneficiază de sporul de pandemie, situat între 55 şi 85%.

Bilanţ COVID-19, 19 octombrie

Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

132.082 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 322 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 5.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 18.10.2020 (10:00) – 19.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (26 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre acestea, 2 decese a fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 22 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.296. Dintre acestea, 757 sunt internate la ATI.