El a avut un simț al umorului pe care îl folosea cu succes când „clienții” săi se dovedeau pretențioși sau nerealişti în privința bugetului destinat achiziționării unei case, scrie The Guardian.

„Cu inima îndurerată, împărtășim vestea morții lui Jonnie. A fost un suflet remarcabil, care a luptat cu mare curaj împotriva cancerului. Jonnie a atins viețile atâtor oameni cu bunătatea, căldura și umorul său molipsitor”, se spune în postarea care anunța moartea lui Irwin, pe 2 februarie.

Textul era însoțit de o fotografie a lui Irwin și a soției sale, Jessica Holmes.

”A Place in the Sun” l-a dus pe Jonnie Irwin în jurul lumii în căutarea celor mai bune case pentru britanici

Jonnie Irwin a murit. Serialul difuzat de Channel 4, intitulat ”A Place in the Sun”, l-a dus în jurul lumii.

Aici britanicii căutau casele de vis la prețuri cât mai bune. În general, clima însorită a Spaniei și a altor țări din sudul Europei s-au dovedit cele mai populare destinații pentru cei pe care Jonnie Irwin îi sfătuia.

Serialul a început în 2001, fiind prezentat de Amanda Lamb, iar în 2004 Irwin a devenit primul co-prezentator al unui serial spin-off, ”A Place in the Sun: Home or Away?”.

Era vorba despre cupluri care doreau să se mute în Marea Britanie sau în străinătate, căutând cea mai frumoasă casă. Serialul a durat până în 2019.

Anterior, Irwin a fost unul dintre prezentatorii programului ”A Place in the Sun: Winter Sun”, multe episoade fiind realizate în Florida, unde, spunea Irwin, unele proprietăți ajunseseră să aibă un preț cu 60% mai mic, ca urmare a recesiunii globale din 2008.

Accidentat în timpul filmărilor

În timp ce filma în Spania, Irwin a fost rănit după ce a intrat într-o ușă din sticlă.

”Mi-am tăiat cămașa, m-am tăiat la mâna, mi-am spart nasul și mi-am rupt un dinte. Peste tot era numai sânge. După acest moment, înainte de a vizita cu clienții fiecare casă, mă duc și mă asigur că știu unde este totul”, spunea el.

Din 2010 până în 2023, Irwin a fost și prezentatorul unui alt program popular, intitulat „Escape to the Country” difuzat de BBC, pentru cei care căutau case noi în Marea Britanie.

În 2020 a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală

”A Place in the Sun” a luat sfârșit în 2021, după ce, în 2020, a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în fază terminală. Irwin a ținut totul secret, până în 2022, când declara că este „ foarte trist” pentru că a fost abandonat.

Compania de producție a emisiunii a explicat că nu a putut obține o asigurare de călătorie în străinătate pentru el în timpul pandemiei Covid-19.

„Nu mai pot să călătoresc și să fac ceea ce cred că fac foarte bine”

„A fi prezentator TV este ceea ce te definește”, a spus Irwin la programul ITV Good Morning Britain în 2022, după ce cancerul s-a extins la creier. „Nu pot să călătoresc și să fac ceea ce cred că fac foarte bine. Nu mai pot să-mi asigur familia – fiecare episod pe care îl fac acum, sunt bani pentru familia mea în viitor”, spunea el. „Când primești un diagnostic de cancer terminal, asigurarea te acoperă când nu ești plecat. Dar un diagnostic terminal poate dura ani de zile, iar boala îți afectează munca, așa că, dacă nu poți lucra, cine-ți va plăti chiria?”, declara, mâhnit, Irwin.

Acest lucru s-a dovedit a fi o sursă majoră de stres, recunoștea Irwin.