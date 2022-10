Încă o moarte misterioasă a avut loc recent în Rusia, fiind confirmată de Moscova. Un comisar militar, însărcinat cu mobilizarea în Rusia a fost găsit spânzurat de un gard. Acesta avea doar 49 de ani și rudele exclud varianta sinuciderii.

Locotenent-colonelul Roman Malik, căci despre el este vorba, era responsabil cu recrutarea rușilor în campania de mobilizare lansată încă de luna trecută de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, astfel că nu era foarte popular în rândul conaționalilor săi. Campania este destinată aducerii de noi forțe în Ucraina, în condițiile în care pierderile se ridică la aproape 70.000 de oameni.

Astfel, este vorba de o nouă moarte șocantă din rândul celor care au lovit Rusia în ultimele luni. Cadavrul acestuia a fost găsit în propria sa locuință, dintr-un sat din regiunea Primorie, din Rusia, aflată în Estul îndepărtat, aproape de Japonia, transmite The Mirror.

Practic, Roman Malik a fost găsit spânzurat de un gard. În prezent, poliția a deschis o anchetă pentru crimă, cu toate că nu a fost exclusă total posibilitatea sinuciderii.

Totuși, misterioasa „sinucidere” a locotenentului-colonel este pusă la îndoială de mesajele utilizatorilor Telegram, apropiați ai acestuia. Mai mult, rudele spun că bărbatul era încrezător, plin de viaţă şi nu avea motive care să-l împingă să recurgă la acest gest necugetat al sinuciderii.

Era căsătorit și avea doi copii. De asemenea, Malik a fost un veteran al războiului Rusiei în Cecenia, iar prietenii și familia au negat cu fermitate că s-ar fi sinucis. În prezent, acesta era responsabil cu monitorizarea ordinelor Moscovei de a muta trupe în Ucraina în această regiune.

Din cauza mobilizării, situația rămâne în continuare tensionată în Rusia, mai ales că ofițerii de recrutare, însoțiți de autorități ale poliţiei locale, i-au luat în multe cazuri cu forța pe bărbații care s-au opus ordinelor de mobilizare. Acest lucru a provocat resentimente tot mai mari față de recrutare, instituții și funcționarii care executau aceste ordine. Astfel, peste 70 de birouri au fost atacate cu cocktail-uri Molotov, ca semn al resentimentelor tot mai mari față de mobilizarea forțată.

A military commissar in charge of enlistment for Putin’s chaotic mobilisation campaign, Lt-Col Roman Malyk, 49, has been found dead in suspicious circumstances prompting murder investigation. His body was discovered near the fence of his home in the Primorsky region of Russia. pic.twitter.com/MzFy54TTe7

— Kiztv7NewsRoom (@kiztv7) October 16, 2022