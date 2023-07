Doliu în România! Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit, la vârsta de 73 de ani. Vestea morții sale a fost dată de către Alin Burcea, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) și proprietarul agenției de turism Paralela45.

Dan Matei Agathon s-a născut la 17 septembrie 1949, la Bucureşti. El a absolvit Facultatea de Finanţe-Contabilitate din cadrul A.S.E în anul 1971. De asemenea, a fost Director economic la Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică, Proiectare şi Producţie pentru Metale Neferoase -Bucureşti, înainte de 1989.

A fost ministrul Turismului în Guvernul Năstase

Dan Matei Agathon a fost un membru fondator al FSN. El a ajuns director în Guvernul României imediat după 1989. Din anul 1992, el a fost numit ministru al Turismului.

În perioada 2000-2004, Dan Matei Agathon a mai obținut un madat de ministru tot la Ministerul Turismului. Totodată, el a fost deputat în perioada 1992 și 2004.

A inițiat controversatul proiect Dracula Park

Fostul ministru al Turismului în Guvernul lui Adrian Năstase și-a legat numele de controversatul proiect Dracula Park, pe care l-a inițiat alături de Adrian Năstase.

Fostul ministru spunea la acea vreme că este absurd să nu ne legăm brandul turistic de ţară de celebrul vampir, în condiţiile în care americanii câştigă anual mulți bani de pe urma lui.

De asemenea, Dan Matei Agathon a fost secretar general și purtător de cuvânt al Confederației Patronale din Industria României (CONPIROM).

În aprilie 2010, Agathon a fost numit purtător de cuvânt al Alianței Confederațiilor Patronale din România (ACPR), iar în 2013, a fost numit președintele Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS).

Legăturile sale în sfera patronală însă au început încă de la începutul anilor 1990, atunci când a fost subsecretar de stat și împuternicit special al Guvernului în relațiile cu sindicatele și patronatul.

„Astazi s-a stins din viata fostul Ministru Dan Matei Agathon, pe care il consider Unicul Ministru din ultimii 33 de ani! Am avut onoarea sa lucrez 2 ani cu el si pot sa va spun ca a fost un om intr- adevar pasionat de aceasta Mare Industrie a Romaniei! Odihneste- te in pace, Prietene..!” a scris Burcea Alin, proprietarul agenției de turism Paralela45.