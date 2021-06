Doliu în muzica românească! A murit solistul și fondatorul trupei Ura De După Ușă, Ioan Costache

„Ura De După Ușă” a fost prima trupă românească de după Revoluție care a îmbinat cu succes forța punk-ului cu melodicitatea heavy-metalui. Amintim că trupa s-a înființat în 1992 în Zărnești, iar în 1995 a lansat primul său album, numit „De ce atâta Ură”.

„Din pacate astazi Costi a plecat de langa noi. Drum bun, prieten drag!”, este mesajul scris pe pagina de Facebook a trupei brașovene „Ura De După Ușă”, după moartea regretatului solist.

Mesajul transmis de Ioan Costache la lansarea ultimului album

„Este greu sa scoti un album ca trupa metal underground! Presupune o munca titanica, mai ales sa fii din provincie! De fapt, noi ne chinuim din 2012 sa il scoatem, dar a fost un concurs de imprejurari, nu vorbim de ce ordin, cert este ca am avut hopuri peste hopuri, dar pana la urma am reusit sa definitivam materialul!”, spunea Ioan Costache, în cadrul unui interviu, în urmă cu câţiva ani.

În ultimii ani, Ioan Costache suferea de o boală cumplită, silicoză, o boala pulmonară determinata de factorii de mediu, aceasta fiind o pneumoconioză colagenă cauzată de inhalarea îndelungată a pulberilor cu conținut crescut de bioxid de siliciu liber cristalin. De asemenea, potrivit celor scrise de fanii trupei la postarea realizată pe Facebook, regretatul solist s-a stins din viaţă după ce a suferit un infarct.

„Piesele de pe album sunt compuse din 2004 pana in 2012 si am dorit sa nu se piarda, multe nu sunt cunoscute de cei din noul val, oscileaza intre piese mai soft si ceva mai dure! Anul acesta avem un calup de piese pentru un nou material, dar vrem intai sa ne facem datoria cu “Cicatrice”, sa il lansam si sa facem turneu de promovare! (…) Albumul contine 9 piese, timp 32 de minute. Sa vezi de ce se intituleaza “Cicatrice”. In 1989 cand aveam 17 ani jumate am participat activ la Revolutie si doream sa fiu erou. Acum imi dau seama cata dreptate a avut tata, Dumnezeu sa il odihneasca, mi-a zis dupa ce am revenit din Bucuresti, lipseam de acasa de 5 zile, ”ce erou prostule, sa se urineze cainii pe mormantul tau?”. Asta este cruntul adevar, de acolo se trage seva inspiratiei la piesa 1”, mai spunea Ioan Costache în 2016, într-un interviu acordat pentru ProTV.