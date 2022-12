Este doliu la nivel internațional! Încă un jurnalist a decedat în timpul Campionatului Mondial de Fotbal.

Khalid Al Misslam, un fotoreporter al postului qatarez Kass TV, a încetat din viaţă chiar în timp ce se afla la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar.

Cauzele decesului acestuia încă nu au fost aflate, a informat cotidianul italian Gazzetta dello Sport.

„Al Misslam, un cetățean qatarez, a decedat în timpul Campionatului Mondial din Qatar. Credem în mila și în iertarea lui Allah și îi transmitem familiei acestuia sincere condoleanțe”, a scris Gulf Times, citat de britanicii de la Daily Express.

Un alt jurnalist a decedat în Qatar

Vestea tragică a venit la o zi distanță după ce jurnalistul american Grant Wahl a decedat în timpul partidei de fotbal dintre Țările de Jos – Argentina, din „sferturile” de finală ale Campionatului Mondial din Qatar.

Fratele său, care a făcut anunțul cu privire la decesul lui Grant Wahl, consideră că acesta a fost ucis.

S-a prăbușit în timpul unui live

Este vorba despre celebrul jurnalist american de sport Grant Wahl. Întreaga lume a sportului a fost șocată după ce a aflat că acesta s-a prăbușit în timpul unei relatări live de la Campionatul Mondial de Fotbal.

„Întreaga familie US Soccer are inima frântă la aflarea veștii că l-am pierdut pe Grant Wahl. Grant a făcut din fotbal munca sa de o viață și suntem devastați că el și scrierile sale geniale nu vor mai fi cu noi.”, a transmis US Soccer într-un comunicat pe contul său oficial de Twitter, la scurt timp după tragicul eveniment.

Potrivit informațiilor transmise de CNN, regretatul jurnalist s-a prăbușit în timp ce relata despre meciul Argentina-Olanda, din zona rezervată presei.

Jurnalistul avea bronșită

De asemenea, US Soccer a amintit de pasiunea regretatului jurnalist și „credința în puterea jocului de a promova drepturile omului. Publicația a transmis și condoleanțe soției lui Grant Wahl, Celine Gounder, și celor dragi. Sursa menționată amintește că jurnalistul a vorbit cu câteva zile înainte, în timpul unui podcast, despre faptul că simțea o durere în piept și o senzație de apăsare și presiune.

„Corpul meu a cedat în cele din urmă în fața mea. Trei săptămâni de puțin somn, stres ridicat și multă muncă îți pot face asta”, a scris Wahl luni. „Ceea ce fusese o răceală în ultimele 10 zile s-a transformat în ceva mai grav în noaptea meciului dintre SUA și Olanda și am putut simți cum partea superioară a pieptului meu a căpătat un nou nivel de presiune și disconfort.

Nu am avut Covid (fac teste în mod regulat aici), dar am fost la clinica medicală de la centrul media principal astăzi și mi-au spus că probabil am bronșită. Mi-au dat un tratament cu antibiotice și un sirop de tuse puternic și deja mă simt puțin mai bine după doar câteva ore. Dar totuși: „No bueno”, spunea acesta.