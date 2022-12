Este o zi tristă pentru lumea fotbalului. Sinisa Mihajlovic s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după ce ani de zile s-a luptat cu o boală cruntă.

Fostul fotbalist și antrenor al clubului Bologna a fost diagnosticat cu leucemie în anul 2019. Anul acesta, boala a recidivat, iar Mihajlovic a pierdut, de data aceasta, trupul i-a cedat. În luna martie, sârbul a fost internat din cauza problemelor de sănătate care au apărut. Acesta a antrenat totuși echipa și chiar a venit la antrenamente în luna mai, însă după aceea, starea sa s-a agravat.

Anunțul a fost făcut de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano pe contul său de Twitter.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022