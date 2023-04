Gattis și-a început cariera ca artist solo în 1996, înainte de a începe o fructuoasă colaborare cu muzicieni country de succes din toată America. O sursă apropiată artistului a confirmat pentru revista „Rolling Stone” că acesta a murit duminică. Cauza morții nu a fost însă confirmată, scrie revista People.

Muzicieni celebri ca Sheryl Crow, Jason Isbell, John Osborne și Kendell Marvel au reacționat la vestea morții sale pe rețelele de socializare.

„M-am trezit în această dimineață cu vestea că Keith Gattis a plecat. Era o persoană minunată, un talent incredibil și un prieten foarte iubit de noi toți cei care l-am cunoscut. Ne va fi dor de el”, a scris Sheryl Crow pe Twitter.

Woke up to the news that Keith Gattis has gone on. He was a wonderful person, an incredible talent, and a well loved friend to all who knew him. He will be missed.#keithgattis https://t.co/x4yJWxdDRm

— Sheryl Crow (@SherylCrow) April 24, 2023