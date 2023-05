James Alexander, în vârstă de 45 de ani, a fost diagnosticat cu cancer în ianuarie 2022, dar și el și soția sa, Anel, au decis să păstreze secretul și au ales să se întoarcă în țară.

Cuplul, care a părăsit Africa de Sud în 2016 și a locuit în Los Angeles, și la Hollywood, a decis totuși anul trecut să revină în țară, inflormează PBKNews.

Anel a anunțat moartea soțului său pe Facebook: „Să spun că inima mea este zdrobită ar fi prea puțin după cei 22 de ani petrecuți împreună.

Anul acesta pot spune acum că am trecut Rubiconul: mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mai mult cu tine, decât fără tine. Nu-mi pot imagina cum va fi viața fără tine”, a scris soția actorului.

„Ai fost prima mea dragoste, cel mai bun prieten. Prima persoană care mi-a frânt inima și apoi a reparat-o. Ai iubit oamenii și ei te-au iubit. Și ce mult ne-ai făcut să râdem! Nu ai luptat într-o luptă dreaptă… Acum, ai terminat cu bine cursa, suferința s-a încheiat! Odihnește-te în pace, Jamie al meu. Cancerul a câștigat bătălia cu corpul tău, dar sufletul tău nu a fost niciodată învins. Te voi iubi mereu”.

Alexander a fost cunoscut pentru rolul din serialul sud-african ”Pe urmele teroriștilor”, din 2019. În ultimii 15 ani, a lucrat în Africa de Sud, Regatul Unit și Statele Unite, având apariții în multe serriale de televiziune și în unele emisiuni din America,

A fost co-prezentatorul emisiunii ”M-Net Project Fame” în 2004 și a apărut în roluri în scurtmetrajele ”Thoughts”, ”Lost” și ”Voeltjie”. A apărut în cel de-al treilea sezon al serialului american ”Black Sails”.

James Alexander a lucrat cu vedete din lumea filmului precum Keanu Reeves, Daniel Radcliffe și Benedict Cumberbatch. Actorul a fost distins cu mai multe premii pentru rolurile interpretate în diferite filme.

James. I’m so saddened by your passing. 💔😢 You are a legend!!! You contributed so much to my introduction to our craft and industry. Thank you. 🥹🙏🏾 Sending prayers to @AnelAlexander and your near & dear. Rest Easy James. 🕊️ #JamesAlexander #JamesGracie pic.twitter.com/EUszPmEm8L

— Gail Mabalane (@GailMabalane) April 29, 2023