A murit actrița americană Jacklyn Zeman, celebră pentru rolul din General Hospital

Moartea fulgerătoare a fost anunțată pe Twitter de producătorul executiv al serialului, Frank Valentini.

Potrivit ABC News, Familia acesteia a declarat aceasta că a murit după o scurtă luptă cu cancerul.

„În numele familiei noastre General Hospital, am inima frântă să anunț decesul iubitei noastre Jackie Zeman. La fel ca și personajul ei, legendara Bobbie Spencer, ea a fost o lumină strălucitoare și o adevărată profesionistă care aducea cu ea la serviciu atât de multă energie pozitivă”, a scris producătorul executiv al serialului.

„Jackie ne va lipsi foarte mult, dar spiritul ei bun va trăi mereu alături de distribuția și echipa noastră. Transmitem sincere condoleanțe celor dragi, prietenilor și familiei ei, în special fiicelor sale Cassidy și Lacey” se mai arată în mesajul de condoleanțe.

Jacklyn Zeman s-a alăturat pentru prima dată show-ului ABC în 1977 și a obținut cinci nominalizări la Daytime Emmy, patru pentru rolul din General Hospital și una pentru rolul din The Bay, în rolul Sofiei Madison.

,,Am inima frântă de această veste”

După aflarea tristei veștii a decesului actriței, colegii din serialul General Hospital și fanii și-au adus omagiile.

„Sunt extrem de uimit și cu inima frântă la aflarea veștii decesului lui Jackie”, a declarat fostul star din General Hospital Rick Springfield (în rolul dr. Noah Drake).

„Am inima frântă de această veste #JackieZeman a fost un #Icon & și o inspirație pentru noi pentru totdeauna #Fanaticii SoapOpera Noapte bună #BobbieSpencer Fie ca tu #RestInPeace” a scris un fan.

Zeman a avut mai multe roluri mici înainte de a obține un rol regulat în telenovela ABC „One Life to Live”, unde a interpretat-o ​​pe Lana McClain până în 1977.

O declarație a fost postată pe contul oficial de Twitter al emisiunii, spunând că Zeman lasă în urmă o moștenire de durată celor două fiice ale sale.

Născută în New Jersey pe 6 martie 1953, Zeman a studiat baletul în copilărie și a urmat Universitatea din New York pentru a studia dansul, dar a trecut la actorie, primul ei merit fiind în „The Edge of Night” în 1976. În același an, a primit un arc lung în „One Life to Live”, apărând în peste 40 de episoade.