Fostul campion mondial de box Carlos Ortiz a murit la 85 de ani. Acesta a încetat din viață, iar omagiile pentru „cel mai mare luptător dintotdeauna din Puerto Rico” au început să curgă din lumea sportului.

Carlos Ortiz, omagiat de întreaga lume a boxului

Carlos Ortiz, fost campion mondial la două categorii de greutate s-a stins din viață luni, la New York. Decesul său a survenit la o zi după ceremonia de inaugurare a International Boxing Hall of Fame. Decesul său tragic a fost confirmat de Organizația Mondială de Box, transmite The Sun.

„Organizația Mondială de Box deplânge moartea legendarului campion Carlos Ortiz”, au declarat reprezentanții forului de box.

„Născut în Ponce și crescut în New York, Ortiz a fost unul dintre cei mai buni și mai populari pugiliști din anii 1960. Odihnește-te în pace”, a adăugat Organizația Mondială de Box.

De asemenea, Consiliul Mondial de Box a adăugat: „Avem din nou vești foarte triste în lumea boxului, deoarece campionul mondial portorican Carlos Ortiz a decedat. Carlos a fost un campion mondial remarcabil în două divizii și a avut o carieră fabuloasă de 17 ani, între 1955 și 1973, acumulând un record de 61 de victorii cu 30 de knock-out-uri, 7 înfrângeri și o remiză.”

În plus, Consiliul Mondial de Box și președintele său, Mauricio Sulaiman, au transmis familiei și prietenilor fostului campion de box cele mai profunde condoleanțe. „Ce om, ce carieră! Ce viață a trăit”, au mai spus aceștia.

Dublu camion mondial la box

Ortiz s-a mutat la New York din Puerto Rico și în 1955 a devenit boxer profesionist la doar 18 ani. Doar patru ani mai târziu, în 1959, el a devenit campion mondial la categoria ușoară.

În 1962, Ortiz a coborât la categoria ușoară, unde a câștigat titlul WBA și mai târziu versiunea WBC.

După o carieră istorică de 17 ani, ultimul său meci a avut loc în 1972, pierzând în fața simbolului scoțian Ken Buchanan, la faimosul Madison Square Garden din New York.

Ortiz se alătură lui Wilfredo Gomez, Wilfred Benitez, Felix Trinidad, Hector Camacho și Miguel Cotto ca legende din Puerto Rico.