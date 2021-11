Doliu uriaș în lumea filmului! Un actor super cunoscut s-a stins din viață. O boală cruntă l-a răpus

Mai precis, este vorba despre actorul Tommy Lane. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, răpus de o boală pulmonară obstructivă cronică, anunță fiica sa, Kamala Lane, care mai spune că actorul era internat la Spitalul Florida Medical Center din Fort Lauderdale, Statele Unite ale Americii.

Tommy Lane a era cunoscut pentru personajul său negativ din filmul ”Live and Let Die”, cel de-al optulea film din seria James Bond.

Potrivit The Hollywood Reporter, acesta a mai jucat și în alte filme precum ”Cotton Comes to Harlem”, ”Shamus”, ”The Pilot” și ”Shaft”.

Actorul Florin Oprițescu s-a stins și el din viață

Doliu în lumea filmului după ce actorul Florin Oprițescu s-a stins din viață. El era cunoscut peste hotare pentru roluri în filmele spaniole, în special pentru rolul Vlad Dragic din seria „Mar de Plastico”.

În ceea ce privește cauza morții, trebuie menționat faptul că Florin Oprițescu a fost diagnosticat în urmă cu doi ani cu o boală gravă. În urmă cu câteva luni, actorul anunța că în octombrie 2020 a fost diagnosticat cu leucemie.

El avea doar 42 de ani și credea că a câștigat lupta în fața bolii. Actorul declara că a reușit să învingă boala datorită fiului său, în contextul în care, de la acesta, medicii i-au transferat celule stem și măduvă osoasă. În ciuda speranțelor sale însă, se pare că boala l-a învins pe el, scrie presa spaniolă.

Amintim faptul că Florin Oprițescu s-a născut la Timișoara și a emigrat la vârsta de 21 de ani în Spania, unde a lucrat timp de cinci ani ca bucătar, dar și în domeniul construcțiilor. La 30 de ani, s-a decis să-și urmeze visul și să se dedice în totalitate cinematografiei. După câteva roluri de figurație, norocul i-a surâs și a început să joace alături de mari actori din industria filmului.