Doliu în lumea muzicii după ce Betty Davis, celebra cântăreață de funk, soul și R’n’B și fosta soție a legendei jazz Miles Davis, s-a stins din viață. Aceasta avea 77 de ani, iar vestea a fost confirmată de Danielle Maggio, o prietenă apropiată a acesteia. Într-o declarație oferită pentru Rolling Stones, aceasta a confirmat decesul marii artiste.

În ceea ce privește cauza morții, Amie Downs, directorul de comunicare al comitatului Allegheny, unde locuia Davis, a transmis că moartea lui Betty Davis a survenit din cauze naturale.

De menționat este faptul că Betty Davis a avut un impact fără precedent asupra muzicii folk. Aproape întreg catalogul muzical al lui Davis a fost înregistrat între 1964 și 1975, dar impactul ei a fost resimțit în deceniile care au urmat.

La început, aceasta a fost fotomodel, însă ulterior a decis o schimbare majoră și a început să facă muzică sub numele ei de naștere Betty Mabry, inclusiv single-ul “Get Ready for Betty” din 1964.

Presa internațională o descrie ca fiind o figură influentă pe scena muzicală newyorkeză de la sfârșitul anilor ’60. Ulterior, artista avea scrie piesa “Uptown (to Harlem)” a fraților Chambers și, în 1968, să devină a doua soție a lui Miles Davis.

Doliu în lumea muzicii! A murit Regina folk-ului

În 1969, ascensiunea ei a continuat, iar Betty Davis a apărut pe coperta albumului Filles de Kilimanjaro al marelui jazzman, Betty fiind, de asemenea, sursa de inspirație pentru “Mademoiselle Mabry” a lui Miles.

Următorul mare pas în cariera ei a fost câțiva ani mai târziu Artista și-a lansat albumul de debut autointitulat în 1973 pentru casa de discuri Just Sunshine Records a promotorului de la Woodstock, Michael Lang, după care au urmat alte două discuri.

Totodată, un an mai târziu, în 1974, ea a lansat “They Say I’m Different”, apoi albumul “Nasty Gal”. De menționat este faptul că, spre deosebire de alți mari artiști, Davis s-a retras în tăcere din industria muzicală și s-a mutat în Pittsburgh. Acolo a trăit timp de patru decenii după lansarea albumelor sale.

Într-un interviu acordat pentru The New York Times, aceasta a vorbit despre plecarea ei din 2018 de la Hollywood.“Când mi s-a spus că s-a terminat, am acceptat pur și simplu. Și nimeni altcineva nu a mai bătut la ușa mea”, a declarat aceasta.

În 2017 a apărut documentarul “Betty: They Say I’m Different”, care povestește viața artistei.