Doliu cumplit în lumea filmului. A murit un mare actor. Milioane de români îl știau

Doliu în lumea cinematografiei și a artei. Recent a murit Wilko Johnson, actorul care l-a interpretat pe Ser Ilyn Payne în Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), dar și chitarist al trupei britanice Dr. Feelgood. Artistul avea 75 de ani.

Liderul trupei britanice a jucat timp de două sezoane în extrem de urmăritul serial Game of Thrones. Acesta a decedat în locuința sa din estul Londrei, transmite presa britanică.

„Acesta este anunțul pe care nu ne-am dorit niciodată să-l facem și o facem, în numele familiei lui Wilko și al trupei, cu inima foarte grea: Wilko Johnson a murit. S-a stins liniștit în somn, în casa sa din Westcliff On Sea, în seara zilei de luni, 21 noiembrie 2022. Avea 75 de ani.

Vă mulțumim pentru că ați respectat intimitatea familiei lui Wilko în aceste momente foarte triste și vă mulțumim tuturor pentru că ați fost un sprijin extraordinar de-a lungul vieții incredibile a lui Wilko”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a artistului.

În 1971, Johnson a format trupa Dr. Feelgood împreună cu Lee Brilleaux și John B. Sparks. Aceștia au cântat un stil distinctiv de pub rock și R&B britanic și au făcut turnee pe parcursul anilor ’70 cu spectacole pline de energie.

Albumul „Stupidity” a ajuns pe locul 1 în topul albumelor din Marea Britanie, dar Johnson a părăsit grupul un an mai târziu, în 1977. Ulterior, a format Wilko Johnson Band, cu care a cântat până la moartea sa.

La televizor, singurul rol al lui Johnson a fost cel al lui Ser Ilyn Payne în sezoanele 1 și 2 din „Game of Thrones”. Cunoscut drept Justițiarul Regelui, Payne a fost călăul regal căruia i s-a ordonat să-l ucidă pe iubitul Eddard „Ned” Stark (Sean Bean) spre finalul sezonului 1. I-a fost tăiată limba în timpul domniei Regelui Nebun, ceea ce îl face să fie ucigașul perfect și tăcut.

„Au spus că vor pe cineva foarte sinistru, care să se uite cu pumnalul la oameni înainte de a-i ucide”, a declarat Wilko într-un interviu din 2011.

„Asta a făcut ca totul să fie ușor. Să mă uit cu pumnalul la oameni este ceea ce fac tot timpul, este ca o a doua natură pentru mine… În prima zi, a trebuit să mă uit răutăcios la o fată. Așa că m-am cam holbat la ea. După aceea, regizorul american a venit la mine și mi-a spus: „Wilko, nu trebuie să te porți înfricoșător. Tu ești înspăimântător'”, a povestit actorul.

În 2013, a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în stadiu avansat, a ales să nu facă chimioterapie și i s-au dat 10 luni de trăit. Rolul său din „Game of Thrones” a fost atunci scurtat, iar în 2014 a plecat într-un turneu de adio și a înregistrat un ultim album cu solistul trupei The Who, Roger Daltrey. După ce a fost supus unei intervenții chirurgicale, a fost declarat vindecat de cancer mai târziu în cursul anului.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family’s privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X

— Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022