Potrivit documentului postat de jurnalista Denise Rifai pe pagina sa oficială de Facebook, Alianța PNL-USR Plus nu există. Jurnalista a menționat că documentul este oficial de la Biroul Electoral.

”Alianta Electorala PNL – USR Plus NU EXISTA!!!!

Mai jos avem documentul asa cum a iesit el de la Biroul Electoral.

Oare ce va scrie PNL in dreptul candidatilor de la sectoarele cedate USR ?????? Pune “x”???!”, își începe aceasta mesajul.

Nu mai este timp pentru constituirea unei noi alianțe

În continuarea mesajului, jurnalista a scris că nu știe cum vor arăta buletinele de vot din acest an. În plus, Denise Rifai a mai notat că nu mai este timp fizic pentru constituirea unei noi alianțe între PNL și USR Plus. Mai mult decât atât, aceasta se întreabă dacă vor mai exista alegeri locale în acest an dat fiind documentului făcut public.

”Ps. Nu mai intreb ce va scrie PNL in dreptul candidatului la Capitala. Eu pur si simplu nu pot sa inteleg CUM vor arata buletinele de vot???!

Ps2. Se mai fac alegeri ????! :)) adica timp fizic pentru constituirea unei noi aliante electorale intre PNL si USRPLUS nu mai exista !”, a fost mesajul jurnalistei Denise Rifai.