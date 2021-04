Potrivit declarației de avere a secretarului de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Irina Alexe, aceasta încasează lunar peste 14.000 de lei, care reprezintă pensia sa de fost polițist și, în plus, mai încasează alți 10.000 de lei de la stat pentru funcția deținută în minister.

Astfel, conform declarației de avere care a fost făcută publică vineri, 2 aprilie, aceasta încasează anual, doar din pensie, suma de 170.832 de lei.

Irina Alexe este membru PLUS, iar la începutul acestui an a fost numită în funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne la propunerea alianței USR-PLUS, care susține că are o „experiență îndelungată juridică și administrativă”. Timp de 20 de ani, Irina Alexe a lucrat în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, iar în ultimii 10 ani a făcut parte din conducerea ministerului, transmite Gândul.

Are trei autoturisme și un apartament în Capitală

Conform declarației de avere, aceasta deține o cotă parte dintr-un teren intravilan dobândit în 2005, dar și o cotă parte dintr-un teren extravilan, dobândit în 2008 prin succesiune. Ambele terenuri sunt în București. De asemenea, aceasta are un apartament în Capitală, dobândit în anul 2005.

Conform sursei citate, secretarul de stat Irina Alexe deține trei autoturisme: un Suzuki din 2016, un Smart For Two din 2017 și un Audi din 2018. Toate au fost dobândite prin cumpărare.

În ceea ce privește conturile bancare, Irina Alexe are deschise mai multe la Banca Transilvania. În total, aceasta are în bancă peste 4.000 de lei și aproximativ 10.000 de euro.

Menționăm că, Irina Alexe a mai ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne în timpul guvernării Cioloș. În februarie 2016, aceasta a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, la momentul respectiv deținând funcția de secretar general adjunct in Ministerul Afacerilor Interne. Ulterior, în luna septembrie a aceluiași an, s-a întors în MAI, dar pe funcția de secretar de stat.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea