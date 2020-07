“Contextul pandemic curent – și nu numai – ne determină să fim, în permanență, atenți cu siguranța și sănătatea noastră. Și din acest motiv venim în întâmpinarea familiilor din întreaga țară cu produsul Doctor ZECO, 100% natural, cu o utilitate demonstrată de studiile si cercetarile din ultimii doi ani, în decontaminarea fructelor și legumelor de pesticidele care ne pot dăuna sănătății. Investim, anual, sume semnificative în cercetare, pentru a găsi noi valențe benefice ale zeoliților naturali, și în produse ce au la bază activarea zeoliților, integral naturale. Astfel, avem încredere că, treptat, Doctor ZECO va deveni un produs de referință pentru fiecare gospodărie și va contribui la solutionarea unor probleme ce privesc întreaga familie”, declară Daniel Agapie, Director Executiv, Zeolites Group.

Compania estimează o cifră de afaceri in dublare, cumulată pe toate liniile de business, iar ținta de vânzări pentru Doctor ZECO este de peste 100.000 de unități pe lună. Mai multe informații despre Doctor ZECO sunt disponibile pe site-ul www.doctorzeco.ro.

Zeoliții naturali, de tip Clinoptilolit, se deosebesc de alte minerale, prin structura lor microporoasă specifică. Zeoliții au structuri mult mai deschise și mai puțin dense decât alți silicați. Sunt minerale rare încărcate negativ, proprietate unică în regnul mineral.

În primele 12 luni de la lansare, compania vizează extinderea distribuției produselor Doctor Zeco la nivel national, în lanțurile importante de retail, dar și, în același timp, pe piața externă, cu prioritate în Uniunea Europeană, Rusia și. Țările Arabe din Golful Persic.

Dacă, în prezent, ponderea vânzărilor online este de 15% pentru produsele Zeolites Group, aceasta este estimată a se dubla, până la 30%, la finele anului 2020.

Pe parcursul acestui an, compania are în plan investiții în automatizări și mărirea capacității de producție, în special pentru Doctor ZECO. Domeniile principale vizate de produsele companiei, pe parcursul acestui an sunt creșterea animalelor, cultura plantelor, protecția mediului, tratarea și epurarea apelor, alături de produse pentru gospodărie și Pet Shop.

Nici o parte a procesului tehnologic al Zeolites Group nu implică folosirea de substanțe toxice, iar activitatea este concentrată pe extracția zeolitului din carieră și prelucrarea acestuia prin procedee specifice, până este adus la stadiul de Zeolit Activat

Exploatarea deschisă de Grupul de firme “Zeolites Group” respectă toate cerințele de mediu, tot fluxul de productie realizându-se sub autorizarea instituțiilor abilitate. Până în prezent, s-au investit peste 3 milioane de Euro în liniile de producție.

Zeolites Group a fost înființat în anul 2013, cu scopul de a exploata unul din puținele zăcăminte de zeoliți din România, situate în zona Rupea din județul Brașov. Proprietățile benefice ale zeoliților au definit interesul companiei de a transforma o resursă naturală, ecologică, în produs finit sau materie primă de calitate superioară, cu aplicabilitate în diverse domenii.

Fabrica de procesare a resurselor de zeolit a fost inaugurată în ianuarie 2018, când s-a finalizat programul de investiţie pentru o linie tehnologică de ultimă generație, ce permite prelucrarea rocii respectând toate normele de protejare a mediului înconjurător, prin tehnologii avansate de purificare, filtrare și prelucrare sub diferite forme. Compania are, în prezent, 23 de angajați. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.doctorzeco.ro.