DNA l-a chemat la audiere pe un fost ministru liberal. Este vorba de Eugen Nicolăescu. El a va fi audiat ca martor într-un dosar al lui Tăriceanu, anunță Antena3. De altfel, la sediul DNA este așteptat şi fostul premier. El va afla de la procuorii anticorupție care sunt învinuirile.

Trebuie spus că în urmă cu două zile, presedintele Klaus Iohannis si-a dat acordul pe cererea DNA privind urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu. El e acuzat ca ar fi primit o mita de 800.000 de dolari in perioada in care era prim-ministru.

Iohannis, a transmis miercuri, ministrului justitiei, domnul Stelian-Cristian Ion, cererea de urmarire penala a domnului Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu, in calitate de fost prim-ministru in perioada 29 decembrie 2004 – 22 decembrie 2008. Este vorba de ce fac obiectul Dosarului penal nr. 668/P/2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.

DNA aduce acuzații dure

Directia Nationala Anticoruptie a solicitat luni Parchetului General sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale pe numele lui Tariceanu. Potrivit DNA, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ca Tariceanu ar fi primit, in mod indirect o sumă de bani. Se intampla in perioada 2007 – 2008. Banii au venit de la reprezentantii unei companii austriece. In discutie sunt foloase materiale in valoare de 800.000 USD, constand in plata unor servicii de consultanta.

Acesta si-ar fi exercitat atributiile, astfel incat sa fie adoptate o serie de hotarari de guvern in favoarea companiei. DNA precizeaza ca dosarul a fost constituit in 2018, in urma reunirii a trei dosare penale. Unul dintre ele a fost preluat la cererea autoritatilor judiciare austriece.

“La data de 7 noiembrie 2018, la solicitarea DNA, a fost sesizat Senatul Romaniei sa incuviinteze efectuarea urmaririi penale fata de aceeasi persoana (la acea data avand functia de senator), pentru savarsirea unei infractiuni de luare de mita, iar la data de 3 iunie 2019 Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale a persoanei respective”, explica Directia Nationala Anticoruptie.