Despărțirea momentului în showbiz! Actorul recunoaște că el a stricat căsnicia: „Am fost foarte neglijent”

Din nefericire, actrița Leila George i-a cerut divorțul în octombrie 2021 iar actorul a vorbit despre evenimentul respectiv și cum s-a ajuns în acel punct. Acesta s-a arătat afectat că nu mai are un mariaj fericit cu actrița și a spus că el a fost cel care a stricat căsnicia dintre ei.

De asemenea, Sean Penn a spus și că a fost neglijent în relație iar Leila George este singura femeie de care este îndrăgostit.

„Există o femeie de care sunt îndrăgostit, Leila George, pe care o văd acum doar zi de zi, pentru că am stricat căsnicia. Teoretic am fost căsătoriți 1 an, însă eram împreună de 5 ani. Am fost un tip foarte neglijent”, a spus actorul.

A avut loc o despărțire neașteptată și în showbiz-ul românesc

Amintim că showbiz-ul românesc a avut la rândul său parte de o despărțire neașteptată. Este vorba despre relația dintre Cristian Boureanu și Cristina Belciu. După ce au fost împreună doar patru luni și jumătate, fostul deputat și celebrul model au decis să meargă pe drumuri separate.

„Am un respect deosebit pentru Cristi, nu îi pot reproșa nimic, este un bărbat care mi-a arătat că manierele și bunătatea încă există în lumea aceasta. Am încheiat relația așa cum am și început-o, strângându-ne strâns în brațe, căci doi oameni care se iubesc, în ciuda lipsei de compatibilitate, nu o pot face în altă manieră. Mă gândesc la ce a fost, cu zâmbetul pe buze, cu recunoștință și admirație, fără niciun regret, și cu siguranță această întâlnire nu a fost întâmplătoare, ne-a lăsat cu ceva important!”, a declarat Cristina Belciu pentru Cancan.

De asemenea, fostul deputat a recunoscut cu părere de rău că s-au despărțit deoarece lucrurile nu au mers bine iar celebrul model a fost „cel mai bun și frumos cadou de la destin”.

„Cristina a fost cel mai bun și frumos cadou de la destin, pe care l-am primit în ultima perioadă. O dragoste neașteptată și împărtășită de amândoi, la maximum, care ne-a făcut să trecem peste orice judecăți și prejudecăți și să încercăm să fim împreună. Cristina e matură și educată, cu un suflet excepțional și o inimă enormă, o fată cum nu credeam că o să întâlnesc și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus-o în viața mea. O veritabilă lady, cu un suflet de copil. Și care a reușit să-mi schimbe viața în bine mie și, mai ales, paradoxal, fetei mele, Ioana, pe care a reușit să o ajute să-și descopere pasiunea și talentul. Mulțumesc pentru tot, Cristina!”, a spus Cristian Boureanu pentru sursa menționată.