Este divorțul anului în politică! Premierul Canadei, Justin Trudeau, a anunțat miercuri, pe 2 august, că împreună cu soția sa, Sophie, au decis să se despartă după 18 ani de căsnicie.

Justin Trudeau a anunțat că s-a despărțit de soția sa

Politicianul în vârstă de 51 de ani a precizat că în ciuda separării, vor rămâne o familie unită.

„Sophie și cu mine am dori să împărtășim faptul că, după multe conversații semnificative și dificile, am luat decizia de a ne separa. Ca întotdeauna, rămânem o familie unită, cu o dragoste și un respect profunde unul pentru celălalt și pentru tot ceea ce am construit și continuăm să construim.

Pentru bunăstarea copiilor noștri, vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a lor. Vă mulțumim”, a transmis acesta pe Instagram. Sophie a postat un mesaj aproape identic pe pagina sa.

Aceștia sunt căsătoriți din anul 2005 și au împreună trei copii.

Potrivit Biroului lui Trudeau, cei doi au semnat un acord legal.

„Ei au depus eforturi pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile legale și etice în ceea ce privește decizia lor de a se despărți și vor continua să facă acest lucru în continuare”, a transmis Biroul premierului canadian.

Sophie începuse să apară din ce în ce mai rar alături de Justin Trudeau

Justin Trudeau a devenit premier al Canadei în anul 2015, iar de atunci el și soția sa au fost des văzuți împreună la evenimente sociale și în călătorii în străinătate. În ultimii ani însă, Sophie a început să apară din ce în ce mai rar alături de soțul ei.

Aceștia l-au primit împreună pe președintele american Joe Biden când acesta a vizitat Canada în luna martie. De asemenea, au participat la încoronarea Regelui Charles al III-lea la începutul lunii mai.

Luni, premierul canadian a susținut o conferință de presă și a făcut o plimbare cu metroul din Toronto, dar nu a mai avut nicio apariție publică de două zile.

„Rămân o familie apropiată, iar Sophie și premierul se concentrează pe creșterea copiilor lor într-un mediu sigur, plin de dragoste și colaborare”, se mai arată în declarația transmisă de biroul lui Justin Trudeau, care a cerut respectarea vieții private a lui și a lui Sophie.

„Familia va fi împreună în vacanță, începând de săptămâna viitoare”, a mai precizat biroul premierului canadian.