Digitaliada, dublă recunoaștere în competiția internațională Engagement Makers

Inițiativa a fost inclusă în finala competiției pentru contribuția adusă de Platforma Digitaliada educației din România, prin sistemul de management școlar gratuit care a ajutat peste 35.000 de profesori, elevi și părinți să continue învățarea online în 2020, mai ales pe durata închiderii școlilor din cauza pandemiei. Platforma a fost construită cu ajutorul profesorilor din comunitatea celor 50 de școli Digitaliada, care au creat conținut digital, au susținut cursuri și webinare de formare pentru alte cadre didactice și s-au mobilizat rapid pentru a muta școala în online atunci când a fost nevoie, dar și pentru a-și susține colegii în această provocare.

„Mulțumim părinților, profesorilor și tuturor comunităților care ni s-au alăturat în acest proiect și au contribuit la formarea și îmbunătățirea educației digitale din România, an de an. Efortul lor a fost recunoscut și aplaudat pe scenă deschisă la nivel european. Școlile din mediul rural care s-au asociat proiectului Digitaliada sunt de acum vizibile pe harta educațională a lumii. Proiectul nostru a fost votat de oameni din întreaga lume, ceea ce ne-a arătat, încă o dată, că am construit o comunitate unită și activă pentru educația de la noi din țară, de care suntem mândri și care îi inspiră și îi motivează și pe alții”, a declarat Dana Deac, președintele Fundației Orange.

Prima ediție a competiției

Engagement Makers Award este o competiție organizată la nivelul Grupului Orange și se află la prima ediție. Aceasta a atras peste 200 de proiecte candidate, din toate colțurile lumii, în cele trei categorii ale competiției: angajamentul față de mediu, solidaritate și incluziune digitală. Membrii Comitetului Executiv al Grupului Orange au anunțat câștigătorii celor trei categorii precum și cele două trofee speciale oferite pentru proiectele cele mai apreciate în cadrul ceremoniei desfășurate la Paris pe 23 noiembrie.

Proiectul Digitaliada promovează şi susține încă din 2016 utilizarea instrumentelor digitale moderne în învățământul gimnazial din România.