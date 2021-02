Senatoarea Diana Șoșoacă a participat, joi, la protestul spontan ce a avut loc la Ministerul Justiției împotriva desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), transmite EVZ.

După problemele de miercuri, atunci când a fost exclusă din AUR, senatoarea Diana Șoșoacă s-a confruntat cu altele cum a ajuns la protest. Aceasta a fost luată la întrebări de jandarmii prezenți la evenimentul respectiv. Problema în acest caz a fost legată, bineînțeles, de faptul că aceasta nu purta mască. După ce a încheiat confruntarea cu oamenii legii, Șoșoacă a explicat că a primit o recomandare.

„Mi-au recomandat să port mască, eu nu vreau să port. Le-am spus că am mintea mea și analizez ceea ce se întâmplă în jur. E o pandemie falsă. Stați în casă să vă salvați viețile, nu știu ce mai salvați, că țara e în cădere liberă”. A explicat Diana Șoșoacă și ce a discutat cu jandarmii, și de ce nu vrea să se conformeze și să poarte mască.

Diana Șoșoacă nu va mai face parte din niciun partid

Senatoarea a decis astăzi că nu va mai face parte din niciun partid după excluderea sa din AUR.

„Am fost exclusă la televizor pentru că în fapt eu nu am primit nicio decizie în acest sens. Nu poți să te alături partidelor contra cărora ai luptat. Atunci când promiți ceva oamenilor trebuie să te ții de cuvânt. Nu poți să ai derapaje. Poți să ai greșeli dar îți ceri scuze, mergând pe linia dreaptă.” a afirmat Șoșoacă la Antena 3.

În ceea ce privește protestul aceasta a declarat că nu este de acord cu desființarea SIIJ. De aceea i s-a părut normal să participe.

„Mi s-a părut corect să vin alături de ei în condițiile în care nici eu nu sunt de acord cu desființarea SIIJ. Nu avem o lege a răspunderii magistraților. Este singură entitate care mai lucrează și cercetează tot ce înseamnă derapaje de la justiție și probabil că îi deranjează”, a spus Diana Șoșoacă.

AUR a decis miercuri să își retragă sprijinului politic

„În cadrul ședinței Biroului Național de Conducere al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, întrunit statutar în data de 10.02.2021, pe ordinea de zi a fost inclusă și analizarea cazurilor mai multor parlamentari aleși pe lista AUR, al căror comportament a adus atingere intereselor și imaginii partidului”, transmitea ieri Alianța pentru Unirea Românilor într-un comunicat.

Copreşedintele AUR, senatorul Claudiu Târziu, a precizat, miercuri seara, pentru Agerpres, că senatoarea Diana Şoşoacă şi deputatul Mihai Lasca au fost excluşi din această formaţiune, pentru motive de “indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară”.

“Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Şoşoacă şi a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară. Am convocat conducerea executivă a partidului şi am luat această decizie”, a precizat liderul AUR.

