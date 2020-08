Fostul premier Victor Ponta și actualul lider Pro România critică dur Guvernul Orban pentru că-și bate joc de elevi și părinți și în tot acest timp „șmecherii atașați Guvernului” fac bani. Într-o postare pe pagina sa de Facebook acesta lansează atacuri și la adresa Ministrului Educației și spune că bătaia de joc trebuie oprită în Educație.

„Guvernul Orban PNL s-a “ocupat foooarrteee” bine de Sanatate : cel mai mic numar de teste, zero masti distribuite gratuit , mai putine paturi la ATI decat in Martie, bolnavi lasati acasa si persoane asimptomatice internate cu forta ! Dar, de fapt, in aceasta perioada “smecherii” atasati Guvernului au facut BANI – si vor face in continuare!

Acum urmeaza sa se ocupe de SCOALA – si sa faca ce au facut in Sanatate – adica sa faca un haos generalizat pentru oameni si BANI pentru ei !

Cum si de la cine se achizitioneaza cele 250.000 de tablete? Cu ce pret? Cand? De ce nu primesc copiii care au pe cineva in familie cu un telefon cu internet ??? Ce legatura are faptul ca o ruda are telefon cu neprimirea unei tablete pentru scoala??? Poate sa faca cursuri elevul pe telefonul parintelui care e la munca? Cum verifica ei daca are cineva telefon cu internet in casa – trimite Vela politistii la toti elevii acasa si le fac perchezitie?

Ca Orban nu gandeste deloc ca un Prim Ministru stiam deja (e pus acolo cu alte scopuri) / ca a pus la Educatie o ministreasa care e chiar sub nivelul lui educational – stiam si asta/ ca bataia de joc la adresa elevilor, parintilor si profesorilor continua – asta trebuie oprit!!! Cat mai repede”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier a revenit cu o nouă postare critică la adresa Guvernului Orban. Acesta cataloghează Guvernul ca fiind „incompetent și corupt” pentru că se ocupă cu achiziții dubioase și banii pentru alegeri în loc să prioritizeze Sănătatea, școala și economia din România.

„A fost nevoie sa moara oameni ca sa se aleaga penelistii in functii” !

Sanatate si Scoala NU – Alegeri DA ! Ca asa au decis EI !

200 de milioane de Euro pentru Alegeri DA / bani pentru alocatiile pentru copii NU !

Scoala in Septembrie NU – Alegeri Locale DA !

Un Guvern responsabil se ocupa de Sanatate, Scoala si Economie ! Un Guvern incompetent si corupt se ocupa de achizitii dubioase si bani pentru Alegeri”, a revenit liderul Pro România într-o nouă postare pe pagina de socializare.