Ludovic Orban este foarte discret atunci când vine vorba de viața personală. El este căsătorit cu Mihaela Orban, de profesie psiholog și are un băiat de 20 ani, Tudor Orban. Despre fiul liui Orban, nu se știu prea multe lucruri, acesta preferând să fie o persoană discretă. Cu toate acestea, premierul a vorbit despre băiatul său în urmă cu câteva zile, când l-a oferit drept exemplu.

Într-un interviu difuzat în exclusivitate de Digi24, Ludovic Orban l-a dat exemplu chiar pe fiul lui, care a refuzat să se distreze cu prietenii lui în Vamă şi a rămas acasă, respectând restricţiile sociale. El a declarat că timp de 14 zile, fiul lui nu se va mai întâlni cu prietenii care au fost în Vama Veche în weekend.

„Baiatul meu nu s-a dus cu ei în Vama Veche. 14 zile după ce se duc prietenii lui în Vama Veche nu se mai întâlneşte cu ei”, a declarat Orban.

Cine este Tudor Orban

Regretata jurnalistă, Cristina Țopescu, a fost una dintre puținele persoane care a reușit să îl facă pe Orban să povestească despre fiul său.

În 2017, Cristina Țopescu l-a avut ca invitat în emisiunea sa de la Canal 33 pe atunci Orban, care pe atunci ocupa fotoliul de deputat.

„Merge pe 18. E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat.

Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedep se, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă”, spune atunci actualul premier.

