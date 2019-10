Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh. Aceasta este lista completă a celor 9 perechi de vedete care foarte curând vor porni pe Drumul Comorilor din Asia Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Nerăbdători, entuziasmați, speriați sau panicați de ce urmează să li se întâmple, cu toții recunosc un lucru: Asia Express va fi experiența vieții lor. Vor avea la dispoziție un singur dolar pe zi, vor trebui să își găsească singuri cazare și transport și, pe lângă asta, vor fi constant nevoiți să îndeplinească tot felul de misiuni pentru a putea avansa în cursă.

Răzvan Fodor

„Am urmărit show-ul anul trecut și m-a prins foarte tare competiția. Când am primit propunerea de a fi concurent, în prima fază am fost destul de reticent, e în mod clar o experiență solicitantă și deloc ușoară. Am aflat apoi traseul… Filipine este o destinație foarte dragă mie, am fost acolo ca turist și sunt curios să o descopăr și din perspectiva concurentului Asia Express. În plus, am o vârstă, e posibil ca asta să fie ultima mea călătorie ca backpacker, pentru că apoi o să rămân numai la troler J. Cu Sorin Bontea mă cunosc încă de la începuturile lui în televiziune și de atunci s-a legat o prietenie între noi. El e zodia Pești, eu Rac, suntem compatibili și din punctul ăsta de vedere. Ne-am găsit deja și un nume: “Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”. Sunt reactoarele alea lăsate în conservare de prin 1992.. Eu zic că ni se potrivește numele J”.

Sorin Bontea

„În prima mea tinerețe mergeam mult pe munte cu cortul în tot felul de expediții. Acum, la a doua tinerețe m-am gândit să încerc și asta. Dacă tot nu m-am mobilizat să merg la sală, în Asia Express nu voi avea de ales. În momentul de față, cel mai dificil mi se pare să fac echipă cu Fodor, pentru că am descoperit că avem amândoi aceleași tabieturi…și că ne trosnesc genunchiiJ Despre spiritul meu de competiție nu vă mai zic, bănuiesc că ați văzut deja ce se întâmplă la Chefi la cuțite.”

Speak și Ștefania

Speak: „Asia Express este pentru mine o considerabilă ieșire din zona de confort. O să văd exact care-mi sunt limitele și sper să mi le și depășesc. Ca să fiu sincer nu sunt prea nerăbdător să înceapă… Număr zilele și nu știu cum să mai trag de ele, nu dorm bine, visez urât, mâ gândesc la ce-i mai rău, dar totodată știu că îmi fac eu prea multe filme. Mă cam sperie partea de igienă și faptul că trebuie să ne găsim constant cazare. Una peste alta, sunt convins că va fi experiența vieții mele”.

Stefania: „Asia Express înseamnă o mare încercare, dar și o super provocare. Sunt convinsă că vom avea nervii întinși la maximum. Eu, spre deosebire de Ștefan, sunt foarte nerăbdătoare să înceapă cursa, dar cred nu știu încă în ce mă bag. Ce mă sperie în momentul de față e faptul că voi fi ruptă de casă o perioadă și mi-e groază când mă gândesc că nu o să mănânc când am eu chef…și eu am chef non-stop de mâncare J Aaaa, și partea cu lipsa de somn va fi destul de complicată dar… să înceeeeaapă Asia Express!”

Adda și Cătălin

„Pentru noi Asia Express e una din cele mai mari provocări pe care le vom trăi în cuplu. O să ne arate care sunt limitele noastre și cât de puternici suntem. Ne bucurăm mult că mergem împreună. Noi nu ne putem dezlipi unul de celălalt nicio secundă, pentru că ne iubim foarte mult și simțim că suntem suflete-pereche. Abia așteptăm să trăim la maximum fiecare clipă! Să ne bucurăm, să râdem, să ne distrăm, să ne enervăm și poate chiar să plângem dar să rămânem cu cele mai tari amintiri!”

Nico și Alexandra

Nico: „Asia Express e o experiență unică pe care am vrut s-o trăiesc încă de când am văzut primul sezon. Mă bucur enorm că voi merge alături de fiica mea!”

Alexandra: „Eu sunt o fire foarte competitivă și sociabilă, iar Asia Express este exact despre asta! Competiția din cadrul acestui show este în primul rând una interioară (cu mine însămi) și un prilej unic de a socializa cu oameni dintr-un mediu nou, total necunoscut. Sunt convinsă că experiența Asia Express mă va face mai puternică și de altfel, cel mai important, va consolida frumoasa relație de prietenie dintre mine și mama.”

Lia și Maria

Lia: “Pentru mine Asia Express nu e despre geografie, e despre un drum interior. Dat fiind faptul că sunt alături de prietena mea cea mai bună e și o încercare pentru noi să vedem ce a mai rămas din prietenia noastră. Viața ne-a dat mult de lucru și asta e un bun examen. La noi două, la vârsta asta, imprevizibilul se întâmplă destul de rar. Nu e de ratat ceva ce în mod sigur nu ți se va mai întâmpla. Nu ai dreptul să treci pe lângă o asemenea șansă. În plus, avem atâtea pe cap amândouă încât o să fie perfect să avem o singură misiune”.

Maria: “Pe drumul ăsta interior sunt două locuri și eu stau pe locul șoferului. Și îmi pun și centura!”

Florin Ristei

„Sunt convins că experiența Asia Express va fi cea mai tare de până acum pentru amândoi. În primul rând, cred că avem avantaj, fiind frați, pentru că avem una dintre cele mai mișto relații dintre 2 oameni. Suntem amândoi competitivi și sunt convins că ne vom descurca în orice probă, fie ea fizică sau de îndemanare. Cu dorul de casă să vedem cum stăm… La frate-meu o să fie greu, fiindcă stă departe de familie și de pitica lui de 2 ani, iar la mine va fi greu fără muzică. Dar iau o chitară sau o muzicuță cu noi, să vă arăt cât de bine cântă și frate-meu. În rest, ne vedem, sper, în finală J”

Alex Abagiu și Radu Vlăduț

Alex: „Pentru mine e o nebunie. Gândiți-vă că prin prisma meseriei eu am mereu mâinile curate, sunt tot timpul cu dezinfectantul după mine. Postura asta de backpacker va fi testul suprem!”

Radu: „Eu sunt un super fan al emisiunii și numai faptul că particip este o victorie! I-am vorbit atât de mult lui Alex despre Asia Express, încât l-am convins până la urmă să accepte provocarea asta.”

Alina Ceușan

„Asia Express e o mare provocare pentru noi, un proiect în care sunt sigură că vom da tot ce avem mai bun. Cred că va fi în același timp o experiență care ne va apropia și mai mult pe mine și pe Carmen… daca e posibil și mai mult (râde).”

