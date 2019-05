Dezvăluiri șocante despre Elena Udrea. Logodnicul fostului politician a spus totul. Adrian Alexandrov a vorbit despre viața lui Udrea după ce a ieșit din pușcărie. Udrea este liberă liberă și așteaptă să vadă dacă va primi sau nu azil politic în Costa Rica.

„Am venit la acest eveniment monden pentru că am mulţi prieteni aici şi mă simt foarte bine. Eu sunt nevoit să vin des în România pentru că am afaceri imobiliare şi trebuie să mă implic, să fiu aici şi să coordonez totul. O afacere, dacă o tratezi cu superficialitate, se duce de râpă. Abia aştept însă să plec în Costa Rica, la familia mea. Elena este bine, îşi petrece tot timpul cu cea mică, se bucură de ea. Toată ziua are grijă de copil. Situaţia este mai relaxată, iar Eva ne dă o mulţime de motive să zâmbim în fiecare zi. A fost greu pentru Elena, a trecut prin multe, dar este puternică şi îşi revine. Acum a mai făcut un fel de cerere pentru azil politic, să aibă statut permanent de refugiat, şi aşteaptă decizia„, a declarat Adrian Alexandrov, conform wowbiz.ro.

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani. Ea a născut-o pe fiica sa pe 20 septembrie 2018, cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii. La sfârșitul lunii iunie, Elena Udrea a dezvăluit că a ales să îi pună numelele fetiţei sale cu Adrian Alexandrov Eva Maria.

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.

