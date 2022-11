În episodul de joi al podcastului ”Istoria secretă” de pe canalul de YouTube al EVZ Capital, jurnalistul Ionuț Cristache l-a avut drept invitat pe fiul lui Gheorghe Maurer, Jean Maurer.

Acesta a dezvăluit, printre altele, că Ion Țiriac l-a înșelat pe tatăl său pentru a-i vinde puștile pe o sumă de bani derizorie, cu toate că cele 32 de puști îi reveneau lui prin testament.

”Când tata nu a mai vânat își ținea puștile în casă. A venit la un moment dat domnul Țiriac, pe care tata îl admira foarte mult, pentru că era un tip carismatic, un mare sportiv, erau prieteni buni. La un moment dat, tata s-a trezit cu Țiriac în casă, eu eram în Germania, și Țiriac a spus că e dispus să cumpere cele 32 de puști.

Dacă facem un calcul ele costau undeva la jumătate de milion de euro. Am primit un telefon de la domnul Țiriac, mi-a spus că l-a rugat tata să îi cumpere puștile. Mi-a spus că nu a putut să refuze, și le-a cumpărat, chiar dacă știa că erau ale mele prin testament. A dat pe ele 60 mii de mărci germane”, a precizat Jean Maurer, în podcastul care poate fi vizualizat integral pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Jean Maurer nu mai păstrează legătura cu Ion Țiriac

Acesta a mai precizat că din acel moment nu a mai vorbit cu fostul mare tenismen a României, subliniind că acesta a mai venit o dată la casa părinților săi, după ce mama sa suferise un atac cerebral.

La momentul respectiv, Ion Țiriac venise însoțit de sora sa, Rodica, cea care a luat mai multe tablouri de școală olandeză și niște vase care erau scumpe.

”L-am întrebat pe tata de ce i le-a dat lui Țiriac, în condițiile în care chiar Bertol Baiț mi-a spus că ar vrea să cumpere acele puști. Părinții mei nu au avut nicio proprietate, doar mama a avut un Mercedes. Tata a spus „să știi că mama ta a vrut să vândă puștile”. De atunci nu mai vorbesc cu Țiriac, pentru că l-a înșelat, nu faci business cu prietenii.

Nu numai că a cumpărat puștile cu o sumă derizorie, dar după aceea a venit și sora dânsului care a mai luat și 5-6 tablouri de școala olandeză și niște vase scumpe. Lucrurile astea au fost luate pur și simplu, nici măcar nu au fost plătite. Mama suferise un atac cerebral, era paralizată și nici nu mai putea vorbi, Rodica Țiriac a întrebat-o dacă îi mai trebuiesc lucrurile acelea și apoi pur și simplu le-a luat”, a mai spus acesta.

Jean Maurer a mai precizat că ”datorită prieteniei care a existat între familia Roman și Maurer, Petre Roman a hotărât ca toți membri nomenclaturiști să primească pensii normale. Tata lua cam 100 de dolari, din care nu-și putea plăti nici pastilele”.

Momentul în care Jean Maurer nu a mai fost în relații bune cu Ion Țiriac

Tot în podcastul ”Istoria secretă” de pe EVZ Capital, Jean Maurer a precizat că nu a mai fost în relații bune cu Ion Țiriac după cele întâmplat. El a mai spus că părinții lui o duceau foarte prost din punct de vedere material și că nici el nu avea cum să-i ajute deoarece era șomer și încerca să supraviețuiască cu fiicele sale.

”Tata a spus că mama l-a îndemnat să vândă puștile, a spus că nu le dă în străinătate, și că le dă prietenului său care le ține în România, cu tablourile nu știu ce s-a întâmplat.

Am vorbit și cu Rodica, am întrebat-o de ce a luat lucrurile acelea, iar ea a spus că i-au fost oferite cadou. Cred că le-a fost frică că vor muri de foame, cu 2-300 de dolari pe lună ei nu se puteau îngriji, nu puteau să-și ia medicamente. În perioada aceea eu eram șomer, mă străduiam să îmi duc existența împreună cu fiicele mele. De atunci nu am mai fost în relații bune cu Țiriac”, a mai declarat fiul lui Gheorghe Maurer.