Mai precis, sursele din anturajul lui Smiley și al Ginei Pistol au declarat pentru ciao.ro că prezentatoarea de la Chefi la Cuțite ar fi însărcinată. Potrivit surselor, secretul este știut doar de câteva persoane foarte apropiate celor doi.

“Ginuta ar fi gravidă în câteva săptămâni, ar fi în primul trimestru de sarcină. Acest secret îl știu doar câțiva apropiați, foarte puțini la număr.

Momentan nu ar vrea să dezvăluie nimic cei doi, nici lor nu le vine să creadă, sunt extrem de emoționați. Ei sunt împreună de câțiva ani și n-au prea vorbit despre povestea lor de iubire, cu atât mai puțin despre emoțiile, bucuriile, sau viața lor privată.

Perioada de izolare i-a apropiat foarte tare, au petrecut mai mult timp împreună, și probabil au decis să facă lucruri mărețe împreună, chiar și o familie. În anturajul lor, extrem de restrâns, se vorbește acum despre această sarcină”, au declarat surse din anturajul celor doi pentru sursa anterior citată.

Gina Pistol a vorbit despre viața personală

Într-o ediție a emisiunii Acces Direct, Gina Pistol a vorbit despre relația acesteia cu Smiley, explicând ce gesturi ale artistului o deranjează. Vedeta în vârstă de 38 de ani acordă o importanță desăvârșită curățeniei.

Din acest motiv motiv, când se apucă de făcut curat în vila lui Smiley, are nevoie de mai bine de șapte ore pentru a termina treaba.

Ce o scoate din minți

Vedeta recunoaște că este „maniacă cu curățenia”, iar când vede că Smiley vrea să mănânce pe canapea devine „teroristă”.

„Am aspirat, am gătit, am spălat, am făcut live-uri pe internet (n.r.: printre acestea se numără și intervenția în cadrul emisiunii lui Selly de pe YouTube, când Smiley le-a întrerupt discuția). Asta e problema mea, sunt prea gospodină.

Nu vreți să știți prin ce trece săracul Andrei. Sunt maniacă cu curățenia. Mie îmi ia vreo șapte ore să fac curățenie în toată casa. După ce fac toate astea și casa strălucește, el se gândește că ar mânca ceva pe canapea, atunci devin teroristă”, a transmis Gina Pistol.