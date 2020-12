România este lovită crunt de pandemia de coronavirus. În fiecare zi avem parte de mii de noi cazuri de infectări, iar finalul este foarte departe. Cel puțin asta susține un expert în sănătate publică din România. Acesta avertizează că în toamna anului următor este posibil să avem un al treilea val al pandemiei.

Referitor la campania de vaccinare, profesorul spune că este eficientă doar dacă se atinge imunitatea de grup.

Cum poate fi eficientă vaccinarea?

Răzvan Cherecheş spune că o campanie de vaccinare are eficiență doar dacă se atinge imunitatea de grup. Profesorul atrage atenţia că vor fi persoane care nu vor putea fi vaccinate. „Este o vorbă în epidemiologie: o campanie de vaccinare merge cu viteza cu care o populație are încredere în Guvern. O campanie de vaccinare are eficiență dacă se atinge imunitatea de grup.

O să ajute enorm, faptul că au un exemplu și văd deja alți oameni care s-au vaccinat constituie un model pentru oameni”, spune expertul în sănătate publică, potrivit EuropaFm.

Ce persoane nu pot fi vaccinate

Expertul în sănătate publică atrage atenţia că vor fi oameni care nu vor putea fi vaccinaţi anti-covid. „Vom avea oameni care nu vor putea fi vaccinați, o persoană care are cancer și face chimioterapie sau o persoană care are o boală auto-imună.”, precizează profesorul care mai spune că autorităţile ar fi trebuit să înceapă de ceva vreme campania de informare a populației.

„Dacă eu aș fi fost la conducere, aș fi început să lucrez la campanie de vaccinare în ziua următoare după care Pfizer a anunțat că eficiența vaccinului este de 95%. Informațiile apar treptat, dar populație trebuie să simtă că este în control, dacă au vreo îndoială știu cui să pună întrebarea.

Realist vorbind, până în toamna viitoare nu vom putea să fi vaccinat sufient de multe persoane. Vor fi mult mai multe vaccinuri ca în primăvară, vara viitoare va fi la fel ca vara asta. În primăvară vom fi din nou în control și în toamnă vom avea un al treilea val.”, mai avertizează profesorul.