Dezvăluire incendiară. Dragnea știa ce cazuri urmau să ajungă la DNA. Legăturile acestuia cu DLAF

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a semnat in 2014, cand era ministru al Dezvoltarii, un protocol de colaborare cu Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF), in baza caruia avea acces constant la o serie de informatii despre investigatiile in curs. Aceste date confidentiale trebuiau transmise lunar, iar DLAF trebuia sa mai informeze daca era sesizat DNA in vreunul din cazuri.

Protocolul a fost semnat in februarie 2014, perioada in care Liviu Dragnea conducea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si ocupa demnitatea de vice-prim ministru. Politicianul a ocupat aceste functii in perioada decembrie 2012 - mai 2015.

In februarie 2014, DLAF era condus chiar de actualul sef Andrei-Atila-Luca Chendi. Acesta a fost numit pentru prima data la conducerea DLAF in perioada iulie 2013 - iulie 2016. El a revenit la conducerea DLAF in octombrie 2018, dupa ce procurorul Marius Vartic si-a dat demisia din functie.

Motivul surprinzatoarei demisii a lui Vartic, speculat de mass-media, a fost numirea lui Toni Grebla la sefia SGG - care coordoneaza activitatea DLAF. Asta in contextul in care Vartic a fost procurorul DNA care l-a trimis in judecata pe Grebla, in dosarul de coruptie.

SURSA: ziare.com