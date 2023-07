Raed Arafat a venit special în România pentru a studia medicina

Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, s-a născut în Siria, dar a copilărit în Palestina, iar la doar 16 ani, a luat o hotărâre importantă, care avea să îi schimbe viitorul, ci anume: a venit special în România pentru a studia medicina. El a ajuns aici în anul 1981, iar de atunci, România a devenit „acasă”.

„Pentru mine, România mi-a oferit cea mai bună şansă să fac medicină. A fost o tentativă în Siria, să fac acolo. Eu nu am trăit în Siria, doar m-am născut acolo, am trăit în Palestina. România a fost locul unde am avut şansa să fac medicină.

Era greu (n.r. pentru un tânăr de 16 ani). Era frig în primul rând, nu erau iernile de astăzi. Îmi aduc aminte când am stat la graniţă, venind din Grecia, cu un autocar, blocat în zăpadă… Era frig, au venit şi măsurile alea de economie de atunci, din anii ’80, cu tăiat curentul, cartela de alimente, dar important pentru mine era să termin medicina.

România era una dintre ţările renumite la acea vreme pentru pregătirea medicilor, a inginerilor, şi numai. Studenţi arabi, greci, şi nu numai, veneau aici şi studiau. Era un loc foarte bun pentru studii.

România este casă şi Palestina este a doua casă. Nimeni nu poate uita de unde a venit, dar pentru mine… eu stau mult mai mult în România. Am venit la 16 ani jumătate aici, am 59 acum, deci pentru mine România este acasă, nici nu stau să mă gândesc.

Mai merg la 3-4 ani acolo. Ultima dată am fost înainte de pandemie!”, a declarat, vineri, Raed Arafat în cadrul podcastului „D’Economic News” de pe canalul de YouTube „DCNews”.

Despre Raed Arafat

De pe data de 29 ianuarie 2014 și până în prezent, Raed Arafat ocupă funcția de Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență – Ministerul Afacerilor Interne. Activităţile şi responsabilităţile sale principale sunt:

• Coordoneaza activitatea Departamentului pentru Situații de Urgență;

• Coordoneaza activitatea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

• Coordoneaza activitatea Inspectoratului General de Aviație pentru operaţiunile de gestionare a situaţiilor de urgenţă;

• .Coordoneaza operaţional activtiatea serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, UPU/CPU, precum şi a serviciilor publice Salvamont;

• Coordoneaza operațional, în situații de urgență, activitatea prefectilor;

A participat la mai multe cursuri și seminari de formare în domeniul asistenței medicale de urgență, comanda și coordonarea serviciilor de urgență, managmentul situațiilor de urgență etc, din care: