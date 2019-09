Consiliul Național al Rectorilor a decis să suspende participarea la CNMR, condusă de Alexandru Cumpănașu.

Anunțul a fost făcut de Consiliul National al Rectorilor, singura structură naționala care reuneste toți rectorii universităților de stat și particulare acreditate.

„Am salutat orice deschidere publică și am fost parteneri onești în toate proiectele care au adus un bine țării, comunității, universităților și studenților.

Am fost alături in proiectul „Coaliția Națională pentru Modernizarea României” (CNMR) pentru că am crezut și credem că, împreună putem fi mai puternici, mai responsabili, mai solidari și mai angajați în modernizarea României. Cu toate acestea, suntem nevoiți sa afirmam clar ca nici CNMR si nici o alta formula guvernamentala sau nonguvernamentala nu pot subordona CNR”, se arată într-un comunicat de presă.

Consiliul Național al Rectorilor a luat decizia de a suspenda pe termen nelimitat participarea la CNMR.

„Fiecare membru al comunității academice are dreptul la propria lui opinie politică, are dreptul de a exprima propriile opinii și convingeri, însă CNR, în ansamblul său, este și trebuie sa fie garantul instituțional al echidistanței și imparțialității instituțiilor universitare.

Consiliul National al Rectorilor a fost, este și trebuie sa fie dincolo de optiunile politice ale fiecarui rector.

Suntem convinși că participarea CNR în CNMR a fost benefică in multe proiecte precum promovarea universităților românești in emisiunea „Ambasador România”, sustinerea unor măsuri care sa imbunătățească absorbția fondurilor europene și multe asemenea.

CNR consideră că trebuie sa ramana activ în a participa la consultări cu autoritățile naționale, regionale și locale in domeniul învățământului superior, cercetării științifice, precum și pe alte teme de interes pentru societate. Avem în universitățile din România specialiști bine pregătiți pentru a prezenta puncte de vedere pertinente pe multe subiecte. Trebuie să-i valorizăm! Fără educație și cercetare științifică nu poate exista o dezvoltare reala!

Mulțumim CNMR pentru colaborarea avută, însă dorim să păstrăm universitățile în afara jocului politic! Suspendarea noastră este fermă, neechivocă și pe termen nelimitat!”, se precizează în comunicatul semnat de Sorin Cîmpeanu.

Te-ar putea interesa și: