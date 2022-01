Situație fără precedent în București, unde mii de oameni care au plecat spre stațiile mijloacelor de transport în comun au rămas acolo. Atât autobuzele, troleibuzele cât și tramvaiele din București nu circulă în această dimineață, din cauza unei greve organizate de șoferii STB.

Din cauza situației în care se află mii de bucureșteni, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI) a făcut un apel la conducerea Societăţii de Transport Bucureşti (STB) şi la salariaţii operatorului.

Sursa citată cere să se asigure cel puţin o treime din capacitatea de transport necesară atât în Bucureşti, cât şi în zona metropolitană, în condiţiile în care joi dimineaţa nu a fost scoase pe traseu niciun vehicul din cauza unui protest al salariaţilor.

Totodată, TPBI a mai publicat și traseele estențiale, astfel încât locuitorii Capitalei să poată ajunge la destinație.

„Având în vedere că, în dimineaţa zilei de joi, 20.01.2022, STB SA nu a scos niciun vehicul pe traseu ca urmare a unui protest al salariaţilor, TPBI face apel la conducerea şi la salariaţii operatorului să respecte prevederile legale şi, indiferent de situaţia negocierilor, să asigure cel puţin o treime din capacitatea de transport necesară atât în Bucureşti, cât şi în zona metropolitană. Pentru situaţii urgente neprevăzute, TPBI este pregătită cu un program minimal de transport pentru operatorul STB SA, prin care să fie asigurată o treime din capacitatea normală de transport.

Urmările grevei de la STB

Conform reglementărilor, TPBI a indicat în acest program traseele esenţiale şi modul recomandat de împărţire a parcului redus de vehicule, pentru ca locuitorii Capitalei să se poată deplasa către principalele puncte de interes ale oraşului şi să se menţină legăturile cu staţiile de metrou”, a anunţat TPBI într-un comunicat de presă.

De menționat este faptul că greva de joi dimineață deja s-a resimțit în București în aplicațiile de ride sharing. Tarifele au crescut, în urma cererii destul de mari, chiar și de 2,5 ori, în contextul în care unele persoane nu au alte opțiuni pentru a ajunge la lucru.

În ceea ce privește situația de la metrou, greva de la STB a generat și acolo un adevărat haos. Încă de la primele ore ale dimineții, deja era o aglomerație fără precedent, sute de persoane așteptând trenurile.

Având în vedere mișcarea de protest a angajaților Societății de Transport București, din această dimineață, Metrorex a luat toate măsurile necesare pentru preluarea unui număr crescut de călători.

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi dimineață, Metrorex a introdus în circulație toate trenurile disponibile din flotă și va circula în orele de vârf la un interval minim posibil.

Totodată, directorul general, Laurențiu Gabriel Trușcă anunță că în vederea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, se va acționa în conformitate cu planul întocmit în acest sens, spre exemplu:

– pentru evitarea situațiilor de supraaglomerare, monitorizarea traficului se face pe trei paliere:

• la nivelul trenurilor, prin mecanici;

• la nivelul stațiilor, prin impiegații de mișcare;

• la nivel centralizat, prin operatorii de circulație

• sosirea trenurilor la același peron, în stațiile aglomerate, să se realizeze pe cât posibil alternativ, astfel încât să nu se înregistreze valori crescute ale traficului de călători într-un interval scurt de timp.

– Metrorex împreună cu Poliția Metrou, Jandarmeria și firma de pază iau măsuri de fluidizare a punctelor aglomerate, în special în stațiile de corespondență (Piața Victoriei 1 și 2, Piața Unirii 1 și 2, Dristor 1 și 2, Nicolae Grigorescu 1 și 2, Eroilor 1 și 2, Basarab 1 și 2, Gara de Nord 1 și 2).

– Situațiile de supraîncărcare sunt raportate de urgență la Dispecerul Central Metrorex care avizează operativ paza și Poliția Metrou, în vederea ordonării/limitării accesului în stațiile cu probleme.

Sursa citată mai precizează că, în cazul în care se produce supraaglomerare în stații personalul Metrorex împreună cu Poliția Metrou și agenții de pază vor degaja intrările prin limitarea accesului călătorilor la peron, până la defluirea traficului.

Directorul STB merge în instanță

La scurt timp după declanșarea grevei, directorul STB, cel de la care ar fi pornit valul de nemulțumiri al angajaților a anunțat că greva este una ilegală și că se va adresa istanței pentru recuperarea prejudiciului.

Mai exact, acesta susține că la ora 9.00 va merge să depună o plângere la Tribunalul Capitalei în legătură cu greva spontană, acuzând faptul că angajații societății sunt manipulați de sindicate. Totodată, acesta a mai adăugat că a primit dovezi legate de neregulile petrecute în ultima lună.

Un alt aspect pe care directorul STB îl va sesiza în plângerea sa îl reprezintă repartizarea liderilor de sindicat pe diverse funcții, furt de combustibil și achiziția de piese care nu sunt folosite, spunând că la mijloc sunt presiuni destul de mari.

„Ca urmare a protestului ilegal al unor salariaţi din cadrul STB SA la îndemnul reprezentanţilor Sindicatului Reprezentativ, călătorii din zona metropolitană se găsesc în imposibilitatea de a utiliza pe durata grevei titlurile de călătorie achiziţionate, mai multe vehicule din parcul STB SA fiind blocate în depouri şi autobaze.

Pentru a asigura continuitatea serviciului public de transport, fără a afecta călătorii în deplasările lor, STB SA a transmis o solicitare către TPBI, pentru ca în conformitate cu Contractul de delegare, să dispună, în măsura posibilităţilor, înlocuirea vehiculelor STB SA care nu sunt prezente pe linii conform programării, cu altele disponibile la ceilalţi operatori de transport din zona metropolitană”, se menţionează în anunţul societăţii postat pe site-ul propriu.

„Trebuie să ne asumam ca in conducerea STB nu trebuie sa mai existe membri de sindicat. Aceasta greva este ilegala. Domnul Petrariu spune ca nu e greva provocata de el. Exista, insa, documente care vor sta la baza unei plangeri penale. Angajatii STB sunt manipulati. Sunt deschis de azi la orice negociere, am fost tot timpul deschis. Am transmis de la inceputul anului invitatia de a intra la negocieri pentru contractul colectiv de munca, nu s-a raspuns la ea”, a declarat directorul STB, Adrian Criț.

Amintim faptul că greva declanșată de STB este una spontană și vine după ce în cursul zilei de miercuri, 700 de angajați ai Societății de Transport București au participat la un miting în care au cerut demiterea directorului general, Adrian Criț.

Aceștia îl acuză pe directorul general că evită să înceapă discuțiile pentru contractul colectiv de muncă. Totodată, șoferii STB mai cer imperativ majorări salariale de 200 de lei, în condițiile în care salariul mediu al unui șofer STB este 4.100 – 4.200 de lei.